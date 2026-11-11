България с 16 сигурни медала на Европейското по кикбокс

Общо 16 победи с цената на сигурен медал постигнаха българските кикбоксьори във втория ден на Европейското първенство за мъже и жени в Скопие, Република Северна Македония.

Катрин Генкова и Анелия Тодорова се класираха за полуфинал в два от стиловете. Състезателите ни ще търсят място на финал в своите категории както в Киклайт, така и в Лайт контакт.

В стил Пойнт файтинг Моника Петрова се наложи над Елена Мему (Гърция) в категория до 50 кг при жените. Също срещу представителка на южните ни съседи успех записа и Александра Георгиева в категория до 60 кг. При 65-килограмовите напред продължава Христина Андонова с победа над състезателка от Република Ирландия. При мъжете в същия стил полуфиналисти са Виктор Грозданов (кат. до 63 кг), Кристиян Милушев (кат. до 69 кг), Светослав Прокопов (кат. до 74 кг) и Николай Петров (кат. до 79 кг).

В стил Лайт контакт полуфиналисти и сигурни медалисти са Иван Кръстанов и Кирил Илиев. Кръстанов постигна победа над Ибрахим Гверич (Босна и Херцеговина) в категория до 79 кг. Илиев спечели срещу Чинчилей (Молдова) при 57-килограмовите.

В стил Киклайт Петьо Футлев се налижи над Ричард Торок (Унгария), Мартин П. Димитров записа успех срещу Онур Айалдъз (Турция), а Симеон Любомиров елиминира Перес Алиас от Испания.

Преди началото на днешните двубои посланикът на Република България в Република Северна Македония Н. Пр. Желязко Радуков прие в посолството ни в Скопие част от родната делегация на Европейското първенство, начело с президента на Българската конфедерация по кикбокс и муай тай Марио Иванов и главния секретар Цветелина Славова.

Радуков ще подкрепи нашите състезатели по време на двубоите им в четвъртък и петък. А екипът на БККМТ му благодари за топлото посрещане и готовността за съдействие на българския отбор.

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