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Тепчая Ун-Ну направи осмия си максимум в кариерата

  • 2 ное 2026 | 11:00
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Тепчая Ун-Ну направи осмия си максимум в кариерата

Тепчая Ун-Ну реализира осмия максимален брейк от 147 точки в кариерата си още в първия фрейм от двубоя срещу трикратния световен шампион Марк Уилямс на турнира International Championship в Нанкин. Уелския дракон обаче спечели мача с 6:3.

Тайландецът, който е сред най-резултатните майстори на максималните брейкове, вече заема еднолично седмото място във вечната класация по брой реализирани 147-ци, изпреварвайки китайската легенда Дин Дзюнхуей. Ун-Ну вече е и основен претендент за наградата от 5000 паунда за най-висок брейк в турнира.

Това е шестият максимален брейк през настоящия сезон и общо 247-ият в историята на снукъра.

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