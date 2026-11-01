Тръмп отново отпадна рано в Китай

Схемата за фазата на последните 32-ма на International Championship 2026 по снукър постепенно се оформя, но Джъд Тръмп няма да бъде част от нея. Двукратният шампион в турнира Тръмп беше елиминиран от Фан Джънги с 5:6 фрейма по време на неделната следобедна сесия в Нанкин.

След като ден по-рано преодоля Лю Уънуей в първия кръг, всичко изглеждаше, че върви по план за бившия световен шампион и в следващия му двубой. С помощта на брейк от 63 точки той поведе с 2:0 фрейма. След това обаче бившият шампион от Европейския Мастърс Фан спечели четири поредни фрейма, като серии от 50, 53 и 73 точки му помогнаха да обърне резултата до 4:2 в своя полза.

Петият в световната ранглиста Тръмп отговори с брейкове от 72 и 66 точки, за да изравни резултата. В деветия фрейм Фан направи серия от 71 точки и отново поведе с 5:4, но Тръмп реализира брейк от 81, с който изпрати срещата в решителен фрейм. В напрегнатия и сравнително нискорезултатен последен фрейм обаче 51-вият в света Фан успя да измъкне победата и да запише първия си успех срещу Тръмп в професионалния тур, след като беше загубил предишните им три срещи.

Носителят на титли от всички турнири на Тройната корона Джъд Тръмп има противоречив старт на новия снукър сезон. Той започна впечатляващо, като спечели за втори път демонстративния турнир Шанхай Мастърс, но още през следващата седмица отпадна в първия кръг на China Open.

Тръмп все още не е достигал до финал на ранкинг турнир през настоящия сезон, въпреки че има два полуфинала и два четвъртфинала. Англичанинът, който притежава 31 ранкинг титли, загуби още първия си мач в Северна Ирландия преди няколко седмици, а сега претърпя ново ранно отпадане.

Друг водещ играч, който беше съвсем близо до това да последва Тръмп към изхода на International Championship, беше Кайрън Уилсън. Шампионът от Белфаст през миналия уикенд успя да се измъкне от почти безнадеждна ситуация и да победи Лиъм Хайфийлд в решителен фрейм.

В двубой, изпълнен с високи серии, Хайфийлд реализира брейкове от 55, 99, 102, 51 и 79 точки, които му помогнаха да поведе с 5:3. Полуфиналистът от неотдавнашния British Open след това натрупа солидна преднина и в деветия фрейм, като изглеждаше все по-близо до крайния успех.

Уилсън обаче, който по-рано в срещата беше записал серии от 56, 82 и 101 точки, отговори с брейк от 51 и успя да открадне деветия фрейм с последната розова топка. В следващите два фрейма той реализира серии от 127 и 75 точки, с които осъществи пълния обрат и продължи напред в ранкинг турнира с общ награден фонд от 825 000 паунда.

По-рано през деня легендите на снукъра Джон Хигинс и Марк Уилямс също се класираха за следващия кръг. Хигинс, който направи брейк от 122 точки, победи Лю Хаотян с 6:3, докато Уилямс се наложи над Ишприйт Сингх Чадха с 6:2, реализирайки серии от 123 и 126 точки.

Дин Дзюнхуей също продължи напред, след като победи сънародника си Гао Ян с 6:2. Най-високата му серия в мача беше 132 точки.

Така китайската звезда запази шансовете си отново да спечели титлата и голямата награда от 175 000 паунда, която заслужи при триумфа си в турнира преди две години.

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