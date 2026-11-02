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552 плувци участваха в 28-ото издание на плувния турнир "Замората"

  • 2 ное 2026 | 15:54
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552 плувци участваха в 28-ото издание на плувния турнир "Замората"

552 деца от 35 клуба участваха в 28-ото издание на най-старото плувно състезание в България "Стефан Попов - Замората". По традиция веднага след официалното откриване в басейна имаше специална серия с участието на големи шампиони в живота - деца от фондация "Воден път". А златният медал за всяко едно от тези деца шампиони беше "връчен" и от препълнените трибуни - с бурни аплодисменти по време на цялото плуване на малчуганите със специфични потребности.

Освен медалистите в различните дисциплини и възрасти в 28-ото издание на "Замората" по традиция бяха определени и най-добрите в петте възрастови групи при момчетата и момичетата. Класирането се изготвя по точки от Световната федерация по плуване спрямо съответния световен рекорд.

Купите за най-добри при момичетата получиха Владимира Цулева от "Сандански" (възраст 15-17 г.), на Митева от НСА (възраст 13-14 г.), Моника Величкова от "Левски" (възраст 11-12 г.), Михаела Кабурова от ВСИ (възраст 9-10 г.) и Йоана Харизанова от "Славия" (възраст до 8 г.).

Купите за най-добри при момчетата заслужиха Михаил Стойковски от "Левски"  (възраст 15-17 г.), Берат Хюсеинов от "Нерея" и Валентин Ангелов от "Левски" (възраст 13-14 г.), Калоян Колешанов, от "Феникс" (възраст 11-12 г.), Мартин Харизанов от "Славия" (възраст 9-10 г.) и Самуил Георгиев от "Свети Георги" (възраст до 8 г.).

Състезанието, организирано от плувен клуб "Левски", се провежда от 1998 г., а от 2004 г. носи името на Стефан Попов-Замората в памет на големия плувец и треньор. Събира най-добрите млади състезатели. Провежда се с подкрепата на Министерството на младежта и спорта и Български спортен тотализатор.

ТОП 10 ПО ТОЧКИ В ПЕТТЕ ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ НА 28-ОТО ИЗДАНИЕ НА "ЗАМОРАТА" 

МОМИЧЕТА 
15-17 години
 1. Владимира Цулева от "Сандански" с резултата си на 50 м бътерфлай - 27.93 сек и 669 т.
2. Стефани Кременлиева, "Левски", 100 м свободен стил
 3. Девора Лиел Илиева, "Левски", 50 м свободен стил
4. Ванеса Гошева, GD Sport, 100 м свободен стил 
5. Мадлен Менчева, "Сандански", 50 м гръб 
6. Елица Караиванова, "Левски", 100 м свободен стил 
7. Савина Цацова, "Феникс", 50 м бруст 
8. Йоана Глушкова, "Олимпия", 50 м гръб 
9. Невена Славкова, "Левски", 50 м свободен стил 
10. Габриела Величкова, "Левски", 50 м свободен стил

13 - 14 години
1. Яна Митева от НСА с резултата си на 50 м свободен стил - 28.12 сек и 591 т
 2. Карина Иванова, "Левски", 200 м бруст 
3. Ралица Бонева, "Феникс", 100 м бътерфлай
 4. Тара Петканешкова, "Спринт София", 50 м свободен стил 
5. Александра Кирязова, "Левски", 50 м свободен стил 
6. Калина Григорова, "Левски", 50 м гръб 
7. Василена Петкова, "Феникс", 50 м бруст
 8. Ива Тонова, "Делфин", 100 м свободен стил 
9. Ина Манева, "Олимпия", 50 м гръб
 10. Яна Цанева, "Левски", 200 м гръб

11 - 12 години
1. Моника Величкова от "Левски" за резултата си на 50 м свободен стил - 29.35 сек и 520 т 
2. Ренета Динкова, "Левски", 50 м свободен стил 
3. Мая Панчева, "Спринт София", 50 м свободен стил
4. Савина Стоименова, "Левски", 100 м свободен стил
 5. Никол Методиева, "Левски", 100 м свободен стил 
6. Авелия Велкова, НСА, 50 м гръб 
7. Валентина Гюрова, GD Sport, 50 м свободен стил 
8. Пламена Василева, ЦСКА, 50 м свободен стил
 9. Гергана Атанасова, Dpool, 50 м гръб 
10. Катерина Янкова, "Нерея", 50 м свободен стил

9 - 10 години
1. Михаела Кабурова от ВСИ за резултата си на 100 м гръб - 1:18.80 мин и 381 т 
2. Вая Палазова, "Олимп", 100 м свободен стил 
3. Ванеса Самарджиева, GD Sport, 200 м свободен стил 
4. София Валерио, "Олимпия", 50 м свободен стил
 5. Ася Николова, "Сандански", 50 м гръб 
6. Тиана Сталева, Dpool, 100 м гръб 
7. Анаис Славчева, "Олимп", 50 м бътерфлай 
8. Марина Младенова, "Спринт София", 100 м гръб
 9. Андреа Димитрова, "Спринт София", 50 м гръб
 10. Александра Атанасова, "Викинг", 50 м свободен стил

8 години и по-малки
1. Йоана Харизанова от "Славия" за резултата си на 50 м свободен стил - 39.05 сек и 221 т 
2. Десислава Каменова, Dpool, 50 м гръб
 3. Искра Стоянова, "Феникс", 50 м свободен стил
 4. Ая Раад, "Дпул", 50 м свободен стил 
5. Яна Василева, Dpool, 50 м свободен стил 
6. Стефани Арсова, ЦСКА, 50 м свободен стил 
7. Ема Зелкова, Dpool, 50 м свободен стил 
8. Карина Драганова, "Ирис", 50 м гръб
 9. Рая Спасова, "Вихрен", 50 м гръб 
9. Нихан Кабил, Dpool, 50 м свободен стил

МОМЧЕТА

15 - 17 години
1. Михаил Стойковски от "Левски" за резултата си на 400 м свободен стил - 4:09.56 мин и 684 т 
2. Виктор Ангелов, "Левски", 100 м свободен стил 
3. Кристиян Атанасов, "Феникс", 100 м свободен стил
 4. Александър Илиев, "Левски", 100 м гръб 
5. Димитър Дамянов, GD Sport, 200 м свободен стил 
6. Пламен Стойчев, "Сандански", 100 м бътерфлай 
7. Станислав Макаронски, "Левски", 400 м свободен стил 
8. Филип Михайлов, "Левски", 50 м свободен стил 
9. Борис Минковски, "Феникс", 50 м бруст 
10. Николай Тамбуков, "Дамини ЛВ", 100 м свободен стил

13 - 14 години
1. Берат Хюсеинов от "Нерея" за резултата си на 100 м свободен стил - 58.01 сек и 511 т и Валентин Ангелов от "Левски" за резултата си на 400 м свободен стил - 4:35.10 мин и 511 т 
3. Ясен Величков, "Левски", 100 м свободен стил 
4. Том Димов, "Дамини ЛВ", 50 м свободен стил 
5. Красимир Ружери, "Нерея", 100 м свободен стил 
6. Виктор Ангелов, "Дамини ЛВ", 50 м свободен стил
 7. Никола Киров, "Феникс", 50 м свободен стил 
8. Димитър Василев, "Левски", 100 м свободен стил
 8. Алекс Семерджиев, "Левент", 50 м бруст 
10. Петър Кьорчев, "Етър 2000", 100 м свободен стил

11 - 12 години
1. Калоян Колешанов, от "Феникс" за резултата си на 50 м бътерфлай - 31.67 сек и 347 т 
2. Светлин Георгиев, "Левент", 50 м бруст 
3. Никола Дамянов, GD Sport, 50 м свободен стил 
4. Давид Асенов, ЦСКА, 50 м свободен стил
 5. Боримир Балканджиев, "Олимпия", 50 м свободен стил 
6. Георги Стаменов, НСА, 50 м свободен стил 
7. Валери Николов, "Левски", 50 м свободен стил 
8. Валери Павлов, НСА, 50 м свободен стил 
9. Николай Георгиев, "Започни да плуваш", 200 м бруст
 10. Виктор Спасов, НСА, 200 м бруст

9 - 10 години
1. Мартин Харизанов от "Славия" за резултата си на 200 м свободен стил - 2:30.20 и 313 т
 2. Аспарух Конарски, ВСИ, 200 м свободен стил 
3. Владимир Митев, "Олимп", 50 м свободен стил 
4. Кирил Граматиков, "Сандански", 50 м бътерфлай 
4. Валери Петров, "Олимп", 50 м свободен стил
 6. Алек Василев, "Олимп", 200 м свободен стил
 7. Михаил Митков, ВСИ, 50 м свободен стил
 8. Денис Михайлов, "Арес-М", 50 м свободен стил
 9. Теодор Станев, "Арес-М", 200 м свободен стил
 10. Георги Даскалов, ВСИ, 100 м свободен стил

8 години и по-малки
1. Самуил Георгиев от "Свети Георги" за резултата си на 50 м свободен стил - 37.67 сек и 171 т 
2. Валентин Варадинов, Dpool, 50 м свободен стил 
3. Калоян Русанов, "Викинг", 50 м свободен стил
 4. Раян Еюб, Sharks-2020, 50 м свободен стил 
5. Борис Андонов, "Левент", 50 м свободен стил 
5. Стефан Баръмов, "Спринт София", 50 м свободен стил
7. Николай Донков, "София 21", 50 м свободен стил
 8. Антон Христов, "Етър 2000", 50 м свободен стил 
9. Бойко Алашки, "Нерея", 50 м свободен стил 
10. Владимир Христов, "Викинг", 50 м гръб

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