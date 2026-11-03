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Димитър Докузов се нареди 17-и на 400 метра свободен стил в Дакар 2026

  • 3 ное 2026 | 13:28
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Димитър Докузов се нареди 17-и на 400 метра свободен стил в Дакар 2026

Димитър Докузов се нареди 17-и на 400 метра свободен стил в турнира по плуване на Младежките олимпийски игри в Дакар 2026.

Българинът плуваше в четвърта серия и завърши седми с 4:06.00 минути. Той се движеше втори-трети в първите 200 метра, но след това темпото му спадна най-вече заради топлата вода в басейна.

17-годишният Докузов е 17-и в общото класиране, а шампион стана Рами Билал А. Алрахмуни (Саудитска Арабия) с 3:47.86.

"Много тежко беше. Първите 200 метра тръгнах добре, но после нещо не успя да задържа, отцепих се изключително много и не се получи както трябва. Водата е изключително топла, ти не може да плуваш 400 метра с 29 градуса. Ако видите личните времена на другите, никой не е свалил. Просто е изключително топло и тежко, и ти колкото и да си тренирал не можеш на 29 градуса да плуваш. Много по-бавно плувах", каза националът след серията си.

Докузов ще плува и на 200 метра свободен стил в петък.

"Обстановката в Сенегал е добре, не мога да се оплача. Видях се и със стари приятели и с нови лица се запознах. Като цяло приятно преживяване. В следващия старт се надявам на по-добро постижение, 200 е по-къса, дано успея да се справя", добави той.

На трибуните българският плувец беше подкрепян от своето семейство, пътувало за Игрите до Африка.

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