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Карлос Алкарас преследва липсващия трофей

  • 11 ное 2026 | 10:07
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Карлос Алкарас преследва липсващия трофей

Карлос Алкарас се отправя към Финалите на ATP в Торино с амбицията да спечели един от малкото големи трофеи, които все още липсват във витрината му. Испанецът прави впечатляваща серия на твърди кортове на закрито, след като пропусна пет месеца от сезона поради контузия на китката.

Травмата на китката, получена през април в Барселона, извади Алкарас от корта за четири месеца и половина. Той пропусна турнирите в Рим, "Ролан Гарос", Куинс, Уимбълдън и Синсинати. Завръщането му на Откритото първенство на САЩ бе последвано от отлични изяви през есента.

Испанецът първо защити титлата си в Токио след победа над Иржи Лехечка, а след това триумфира на ATP 500 във Виена, където надигра Алекс де Минор на финала с 6:1, 6:4. Серията му кулминира на "Мастърс" в Париж, където Алкарас спечели трофея след успех над Бен Шелтън с 7:6(5), 7:5.

В Торино Алкарас е сочен за основен фаворит за титлата. В турнира участват още Александър Зверев, Даниил Медведев, Бен Шелтън, както и дебютантите Флавио Коболи, Артур Фис, Франсис Тиафо и Рафа Жодар. Играчите ще бъдат разпределени в групите "Джон Макенроу" и "Иван Лендъл". Всички мачове се играят в зала.

Испански феномен запълни списъка във Финалите на АТР
Испански феномен запълни списъка във Финалите на АТР

Въпреки че е определян като фаворит, Алкарас предпочита да не мисли за ролята си на основен претендент и се фокусира върху представянето си мач за мач, след като пристига в Торино свеж и устремен към първи триумф в заключителния надпревара за годината.

Веднага след финалите на ATP, Алкарас ще оглави тима на Испания за финалите за Купа Дейвис в Болоня от 24 до 29 ноември. Капитанът Давид Ферер включи в състава още младия Рафа Ходар, Алехандро Давидович Фокина и опитната двойка Марсел Гранойерс и Педро Мартинес.

Испания започва участието си на четвъртфиналите срещу австрийския отбор с цел да спечели световната титла за първи път от 2019 година насам.

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