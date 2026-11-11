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Барселона може да обърка един от януарските трансферни планове на Манчестър Юнайтед

  • 11 ное 2026 | 11:54
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Барселона може да обърка един от януарските трансферни планове на Манчестър Юнайтед

Ръководството на Барселона продължава да оглежда трансферния пазар за ляв бек, който да бъде привлечен като евентуален заместник на Алехандро Балде. Последният изглежда ще бъде продаден през януари, защото клубът така или иначе трябва да направи една значима продажба, а крайният бранител не влиза в сметките на Ханзи Флик. Според каталунският "Спорт" една от опциите е левият бек на Манчестър Сити Раян Аит-Нури, който също получава малко възможности при Енцо Мареска.

Сити привлече Аит-Нури от Уулвърхамптън през 2025 година срещу 31 милиона паунда, но от началото на сезона изигра само четири мача, като нито един от тях не беше в Премиър лийг.

Аит-Нури е играч, който перфектно отговаря на профила, търсен от Барселона, имайки предвид склонността му да се включва в атака.

Ман Юнайтед иска да реши един от големите си проблеми с играч на Ман Сити
Ман Юнайтед иска да реши един от големите си проблеми с играч на Ман Сити

Английските медии твърдят, че Манчестър Юнайтед също има интерес да привлече алжирския национал през януари.

Проблемът е, че Манчестър Сити предпочита директна продажба или наем с опция за закупуване, а Барселона не иска да се ангажира със сериозни суми.

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Снимки: Imago

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