Исторически триумф: Стефани Кейс стана първата жена, пробягала 100 мили в Антарктида

Ултрамаратонката Стефани Кейс записа името си в историята, превръщайки се в първата жена, преодоляла екстремната дистанция от 100 мили (около 161 км) на заледения континент Антарктида. Бруталното състезание “Антарктик Айс Ултра“ се проведе в оазиса Ширмахер в Земя Кралица Мод, Източна Антарктида. Маршрутът включваше 38 обиколки на трасе с дължина от 4,2 километра.

43-годишната канадка бягаше рамо до рамо с пингвини, борейки се с ураганен вятър и вледеняващи температури, достигащи до минус 35 градуса по Целзий — най-студените условия, регистрирани някога от организаторите. Кейс пресече финалната линия на второ място в генералното класиране с време от 17 часа, 31 минути и 39 секунди.

Заради суровите метеорологични условия стартът на надпреварата бе изтеглен за 1:00 часа през нощта в неделя. По думите на състезателката събитието е било колкото спортно предизвикателство, толкова и битка за оцеляване.

“Когато си в такава среда за 20 минути, всичко е наред, но след 17 часа тялото плаща огромна цена, тъй като изразходваш колосална енергия само за да се стоплиш“, сподели Кейс пред Би Би Си Спорт. “Тънкостта е да бягаш бързо, но без да се изпотяваш. Изпотиш ли се, това може да бъде фатално, защото веднага замръзваш.“

Предизвикателството се провежда при непрекъсната 24-часова дневна светлина и малцина дръзват да го започнат, а още по-малко успяват да стигнат до края. Тази година от осем стартирали атлети финишираха едва четирима. Макар в миналото дистанцията да е била атакувана единствено от мъже, този път на старта застанаха три жени, като канадката бе единствената от тях, завършила успешно.

За Кейс, която сама определя себе си като “планинска коза“, едно от неочакваните изпитания се оказало организирането на физиологичните нужди при арктическия студ.

“По обичайните планински пътеки просто влизаш в гората, но тук, от съображения за биологична сигурност, не бива да оставяш никакви следи след себе си. Освен това си с толкова много пластове дрехи, а свалянето на ръкавиците дори за пет секунди крие риск от измръзване на пръстите“, разказва тя. “Условията са безпощадни и всяка грешка струва скъпо. Когато финиширах, изпитах невероятно облекчение и емоционален взрив, че съм се справила, при това с време, с което изключително много се гордея.“

По професия адвокат по правата на човека, Кейс изостана само с 29 минути от победителя Юшън Ни от Китай. Той подобри собствения си световен рекорд от миналата година с повече от пет часа и половина. Кейс също преследваше рекорда, въпреки че бе наясно с класата на Ни, който зад гърба си има над 500 завършени ултрамаратона.

“Имаше моменти, в които бях на 60 секунди или само на 200 метра зад него. Беше истинско състезание. Щом ме видеше, че наближавам, той поглеждаше назад и веднага вдигаше темпото. Смятам, че се мотивирахме взаимно да дадем най-доброто от себе си“, допълва канадката.

Миналата година Кейс доби световна популярност, след като кърми бебето си Пепър по време на победния си финал на ултрамаратон в Сноудония. Въпреки позитивния отзвук тогава, част от негативните коментари я подтикнали да предприеме новото екстремно пътешествие и да докаже, че “майчинството не е финална линия“.

“Знам, че когато правя нещата, които ме карат да се чувствам завършена и щастлива, ставам по-добра майка. Така мога да покажа на дъщеря си, че за жените няма граници. Най-добрият отговор към онези, които смятаха, че трябва да си седя вкъщи с бебето, бе да отида на най-екстремното място на планетата и да се боря за световен рекорд“, завършва Кейс.

Обявиха нормативите и правилата за леката атлетика на Олимпийските игри в Лос Анджелис

Световната атлетика официално публикува квалификационната система за Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 година. Одобреният от Съвета на организацията документ вече е достъпен и съдържа пълните подробности относно времевите прозорци за покриване на резултати, разпределението на квотите и съответните нормативи за всяка дисциплина.

Лекоатлетическата надпревара ще се проведе между 15 и 30 юли 2028 година и ще включва общо 48 старта – по 23 дисциплини за мъже и жени, както и две смесени щафети. Наред с познатата смесена щафета 4 по 400 метра, своя олимпийски дебют ще направи и смесената щафета 4 по 100 метра.

Ново съотношение в двойния квалификационен механизъм

За разлика от досегашния модел на равно разпределение 50/50, този път се очаква приблизително 40% от атлетите да заслужат място чрез покриване на квалификационен норматив, а останалите 60% да си осигурят участие чрез позициите си в световната ранглиста.

В случай че повече състезатели от определения лимит постигнат стандарта, квотите ще бъдат разпределени според най-добрите резултати в квалификационния период. При такъв сценарий покриването на норматива не гарантира автоматично участие, а места през ранглистата в съответната дисциплина няма да се отпускат.

Квалификационни периоди Маратон: от 1 ноември 2026 г. до 30 април 2028 г. 10 000 метра, многобой, спортно ходене и щафети: от 19 декември 2026 г. до 18 юни 2028 г. Всички останали индивидуални дисциплини: от 19 юни 2027 г. до 18 юни 2028 г.

За валидни ще се признават постижения от турнири, чийто финален ден попада в посочените периоди. Резултати от национални първенства за мъже и жени на открито, стартиращи в квалификационния прозорец, ще се зачитат, ако са регистрирани най-късно до четвъртък, 22 юни.

Критериите са определени въз основа на резултатите от последните четири големи световни първенства на открито (световните шампионати през 2022, 2023 и 2025 г. и Олимпийските игри през 2024 г.), отчитайки до трима атлети от държава. Взети са предвид тенденциите за прогрес на постиженията, включително в маратона, където времената в олимпийска година традиционно са с 30 до 60 секунди по-бързи от обичайните прогнози.

В маратона първите 56 състезатели във филтрираната квотна ранглиста “Пътят към ЛА“ към 19 март 2028 г. (максимум по трима от национален олимпийски комитет) ще се считат за класирани. След тази дата останалите 15 квоти ще бъдат разпределени по стандартния двоен път, без да се засягат вече класираните атлети. Завършилите в челната петица на маратоните с платинен етикет през периода също получават статут на покрили норматива. Всеки национален комитет може да преотстъпи квота на свой състезател без норматив, при условие че той има постижение от поне 2:11:00 часа при мъжете или 2:29:00 часа при жените.

В спортното ходене на полумаратон първите 12 класирали се на Световното отборно първенство в Китай на 9 април 2028 г. печелят директна виза за Игрите, а останалите 36 квоти ще се определят чрез световната ранглиста.

При щафетите първите 14 отбора от Световните щафети на Бахамските острови (22-23 април 2028 г.) ще се класират директно, като тимовете ще имат два състезателни шанса в рамките на форума. Финалните свободни позиции ще бъдат попълнени според официалната ранглиста за щафети на Световна атлетика.

Световната атлетика ще публикува платформата “Пътят към ЛА“ на официалния си уебсайт през втората половина на 2027 година.

Актуалната програма по отделните спортове за Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 година, включваща началните и крайните часове на всяка състезателна сесия, вече е налична на страницата на Ел Ей 28. Следващият шанс за почитателите да се сдобият с билети за олимпийския форум ще бъде през 2027 година, когато ще бъде открита директната продажба по реда на постъпване на заявките.

На 100 метра при мъжете нормативът е 9.93 секунди, а при жените 10.96 сек. Сред дисциплините, които представляват интерес за България, са скокът на дължина, тройният скок и скокът на височина. И в трите дисциплини нормите са доста сериозни. В скока на дължина при мъжете котата е 8.30 м, а при жените 6.90 м. В тройния скок при жените нормативът е 14.50 м, а при мъжете 17.35 м. В скока на височина при мъжете нормативът е 2.32 м при мъжете и 1.97 м при жените.

Мирела Демирева ще постави началото на “Героите в нас” и ще се срещне с ученици в София

Среща с човек, на когото се възхищаваш, понякога може да ти даде смелост да повярваш повече в себе си. Затова Столична община поставя началото на “Героите в нас“ – нова инициатива, която ще среща ученици с вдъхновяващи личности, техните истории и пътя им към успеха. А първият ни супергерой е Мирела Демирева!

Олимпийската вицешампионка в скока на височина ще гостува на 11 ноември в 7. СУ “Св. Седмочисленици“, за да разговаря с учениците за мечтите, упоритостта, трудните моменти и усилията, които стоят зад големите постижения.

Искаме децата да имат възможност да се срещнат лично със своите идоли, да им зададат въпросите, които ги вълнуват, и да открият, че всеки от тях има способности, които си струва да развива.

Това е само началото на “Героите в нас“. Предстоят още срещи в столичните училища и още истории, които си заслужава да бъдат чути. Защото героите са и сред нас. И във всеки от нас.

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