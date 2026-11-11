Исторически старт на новобранец не спаси Сакраменто срещу блестящ Франц Вагнер

Франц Вагнер записа най-силното си индивидуално представяне от началото на кампанията, реализирайки 33 точки, към които добави 7 борби и 7 асистенции, за да изведе Орландо Меджик до успех със 107:100 при визитата на Сакраменто Кингс. С този триумф тимът от Флорида прекъсна серията си от четири поредни загуби.

Антъни Блек също изигра отличен мач за победителите, завършвайки с 26 точки, 7 овладени топки, 5 завършващи подавания и 4 отнети топки. Вагнер, който в събота се отчете с 30 точки и 11 асистенции при поражението от Голдън Стейт, показа безупречна успеваемост от фал линията (10 от 10) и вкара 10 от своите 21 опита от игра.

Franz Wagner highlights vs. Kings https://t.co/smbRnj7uBj — Orlando Magic (@OrlandoMagic) November 11, 2026

За домакините от Сакраменто кризата продължава да се задълбочава след четвърто поредно поражение, като отборът все още няма победа в собствената си зала от началото на сезона с баланс от 0-6. Зак Лавийн поведе „кралете“ с 31 точки при висока ефективност (10 от 16 от полето и 6 от 9 от тройката).

19-годишният новобранец Дариъс Акъф-младши наниза четири тройки и приключи с 29 точки. Акъф вече има 288 точки в първите си 11 двубоя в НБА – най-резултатният старт за дебютант в лигата от 1984 година насам, когато легендарният Майкъл Джордан отбеляза 289 точки за Чикаго Булс.

O STEPBACK DO DARIUS ACUFF JR UAU https://t.co/MUP4UgoGQi — NBA do Povo 🏀🇧🇷 (@NBAdoPovo) November 11, 2026

Решаващият момент в срещата дойде в края на първото полувреме. Тройка на Вагнер сложи край на серия от 18:5 за гостите, с което Меджик поведоха с 52:43 малко повече от три минути преди почивката и удържаха водачеството си до самия край.

Звездата на домакините Домантас Сабонис, който не игра при домакинската загуба от Маями в неделя заради проблем в лявото коляно, остана без отбелязана точка (0 от 2 при стрелбата) за 24 минути на паркета, записвайки едва 5 асистенции и 2 борби.

В състава на Орландо липсваха контузените Паоло Банкеро, Джейлън Съгс, Джонатан Айзък и Тристан да Силва. Банкеро пропусна осми пореден двубой заради травма в глезена, получена на 23 октомври срещу Минесота. При тяхното отсъствие ключов принос дадоха Дезмънд Бейн с 15 точки и Уендел Картър-младши, който овладя 11 борби и вкара 8 точки.

В следващия си мач Орландо гостува на Юта в сряда, а Сакраменто ще приеме тима на Портланд в петък.

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