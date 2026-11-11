Финикс разгроми Клипърс след рецитал от тройката на завърналия се Джордан Гудуин

Джордан Гудуин отбеляза 18 точки при завръщането си в игра след травма в прасеца, Девин Букър добави 17, а Финикс Сънс се наложи с категоричното 133:110 над Лос Анджелис Клипърс тази нощ.

Домакините демонстрираха изключителна ефективност от далечна дистанция, реализирайки 22 от общо 43 опита от зоната за три точки (51%). Седем състезатели на Финикс завършиха с двуцифрен точков актив, като петима от тях се включиха от пейката. Люк Кенард реализира 14 точки, Джейлън Грийн добави 13, Колин Гилеспи завърши с 12 точки и 8 асистенции, а Хаман Малуач се отчете с 11 точки и 7 борби.

Гудуин, който пропусна последните три мача на своя тим, престоя на паркета едва 14 минути, но успя да наниже 6 тройки от 7 опита. През лятната пауза гардът преподписа със „слънцата“ с тригодишен договор на стойност 19 милиона долара.

JORDAN GOODWIN HAS 5 3PM IN THE FIRST HALF https://t.co/WUtfGsrlrQ — CantGuardBook (@CGBBURNER) November 11, 2026

Финикс натрупа аванс от 17 точки още до почивката, благодарение и на невероятна тройка на Гилеспи от близо 12 метра с финалната сирена за първата част, оформила резултат 64:47. Още през първото полувреме тимът бе с 50-процентова успеваемост от дистанция (11 от 22). Четири минути преди края на третата четвърт разликата набъбна до внушителните 32 точки при 91:59. С тази победа Сънс имат баланс от 3-2 в текущата си поредица от седем поредни домакински мача.

DEVIN BOOKER FADING 3 OMGG https://t.co/tFm1m3ATgw — CantGuardBook (@CGBBURNER) November 11, 2026

За гостите от Лос Анджелис това бе осмо поражение в последните девет двубоя. По 13 точки за Клипърс отбелязаха Руи Хачимура, Баба Милър и Дариъс Гарланд, а Макс Щрус приключи срещата с 12.

В следващите си двубои Финикс посреща Шарлът в четвъртък, докато Клипърс ще бъдат домакини на Оклахома Сити в петък вечер.

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