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Леден прием от Браун за Тейтъм, но горещ Пол Джордж донесе разгром на Бостън във Филаделфия

  • 11 ное 2026 | 08:28
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Леден прием от Браун за Тейтъм, но горещ Пол Джордж донесе разгром на Бостън във Филаделфия

Бостън Селтикс постигна категорична победа със 123:101 при гостуването си на Филаделфия 76ърс, водени от силна игра на Пол Джордж и Джейсън Тейтъм.

При завръщането си във Филаделфия Джордж реализира 36 точки и наниза шест тройки срещу бившия си тим. Тейтъм допринесе с 21 точки и надделя в прекия сблъсък с Джейлън Браун, който през лятото бе изпратен при 76ърс именно в сделката за Джордж.

Сблъсъкът между Тейтъм и Браун бе сред най-очакваните моменти в мача с оглед на охладнелите им взаимоотношения. Преди откриващото хвърляне Тейтъм потърси контакт с бившия си съотборник и опита да го поздрави с потупване по рамото и гърдите, но най-полезният играч във финалите на НБА за 2024 година го пренебрегна. В същото време Тейтъм размени прегръдка и топъл поздрав с Леброн Джеймс.

Срещата не се разви по добър начин за Браун, който бързо натрупа фалове. Той направи две нарушения още в началната четвърт, а в началото на второто полувреме извърши и четвъртия си фал, приключвайки вечерта със скромните 13 точки.

В същото време Пол Джордж блестеше на паркета. След като отбеляза четвъртата си тройка в мача, увеличавайки преднината на Бостън до 100:82, крилото демонстрира радостта си с жест близо до резервната скамейка. Успехът бе девети за Селтикс в последните десет двубоя.

В края на първото полувреме домакините изживяха и напрегнат момент около Джоел Ембийд. Центърът се приземи тежко на паркета, докато Ви Джей Еджкомб реализира забивка през него. Ембийд се прибра трудно към пейката при почивката, когато Бостън водеше с 62:51.

Здравословното състояние на двукратния реализатор номер едно в лигата остава водеща тема, поради което щабът на тима избягва да го пуска в мачове в поредни дни. Ембийд изпитва трудности със стрелбата от дистанция през настоящата кампания. Той влезе в двубоя с едва 3 успешни опита от 30 стрелби от тройката (включително 20 поредни пропуска) и след две грешки през първата част все пак успя да се разпише от зоната за три точки в началото на второто полувреме.

Тайриз Макси беше най-резултатен за състава на Филаделфия с 24 точки.

Бостън продължава програмата си с гостуване на Торонто, докато Филаделфия ще бъде домакин срещу Раптърс в четвъртък.

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