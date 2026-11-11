Леден прием от Браун за Тейтъм, но горещ Пол Джордж донесе разгром на Бостън във Филаделфия

Бостън Селтикс постигна категорична победа със 123:101 при гостуването си на Филаделфия 76ърс, водени от силна игра на Пол Джордж и Джейсън Тейтъм.

При завръщането си във Филаделфия Джордж реализира 36 точки и наниза шест тройки срещу бившия си тим. Тейтъм допринесе с 21 точки и надделя в прекия сблъсък с Джейлън Браун, който през лятото бе изпратен при 76ърс именно в сделката за Джордж.

JAYSON TATUM: NO STRANGER TO RIM-ROCKERS 💪 He added another emphatic finish to his resume tonight! https://t.co/RnZNq3Wl7B — NBA (@NBA) November 11, 2026

Сблъсъкът между Тейтъм и Браун бе сред най-очакваните моменти в мача с оглед на охладнелите им взаимоотношения. Преди откриващото хвърляне Тейтъм потърси контакт с бившия си съотборник и опита да го поздрави с потупване по рамото и гърдите, но най-полезният играч във финалите на НБА за 2024 година го пренебрегна. В същото време Тейтъм размени прегръдка и топъл поздрав с Леброн Джеймс.

Jayson Tatum walked over before tip-off tonight to show love to his old teammate Jaylen Brown. Tapped his arm, tapped his chest, nothing but respect. Brown looked right through him. Wouldn't even acknowledge him. Just kept spinning the ball like Tatum didn't exist. Tatum took the high road and let it go. Then Tatum dunked on LeBron and led the way while Brown went 2 for 5 and watched his team get run off their own floor 123 to 101. People who try to look the strongest are often the weakest and rudeness gets humbled. — Mofro (@DaRealFro) November 11, 2026

Срещата не се разви по добър начин за Браун, който бързо натрупа фалове. Той направи две нарушения още в началната четвърт, а в началото на второто полувреме извърши и четвъртия си фал, приключвайки вечерта със скромните 13 точки.

В същото време Пол Джордж блестеше на паркета. След като отбеляза четвъртата си тройка в мача, увеличавайки преднината на Бостън до 100:82, крилото демонстрира радостта си с жест близо до резервната скамейка. Успехът бе девети за Селтикс в последните десет двубоя.

PAUL GEORGE SCORING 14 STRAIGHT IN THE 4Q, UNCUT 🍿 A 36-point return to Philadelphia... @celtics win their 4th in a row and move to #1 in the East! https://t.co/xUg9qxrXCR — NBA (@NBA) November 11, 2026

В края на първото полувреме домакините изживяха и напрегнат момент около Джоел Ембийд. Центърът се приземи тежко на паркета, докато Ви Джей Еджкомб реализира забивка през него. Ембийд се прибра трудно към пейката при почивката, когато Бостън водеше с 62:51.

Здравословното състояние на двукратния реализатор номер едно в лигата остава водеща тема, поради което щабът на тима избягва да го пуска в мачове в поредни дни. Ембийд изпитва трудности със стрелбата от дистанция през настоящата кампания. Той влезе в двубоя с едва 3 успешни опита от 30 стрелби от тройката (включително 20 поредни пропуска) и след две грешки през първата част все пак успя да се разпише от зоната за три точки в началото на второто полувреме.

Тайриз Макси беше най-резултатен за състава на Филаделфия с 24 точки.

TYRESE MAXEY'S TOUGH MOVE gets Allen Iverson off his seat 👏 12 of his 24 have came JUST in the 3Q! https://t.co/hI1cQmdEq5 — NBA (@NBA) November 11, 2026

Бостън продължава програмата си с гостуване на Торонто, докато Филаделфия ще бъде домакин срещу Раптърс в четвъртък.

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