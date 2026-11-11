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Адетокунбо изпревари легендата Гари Пейтън и изведе Маями до победа в Юта

  • 11 ное 2026 | 09:27
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Адетокунбо изпревари легендата Гари Пейтън и изведе Маями до победа в Юта

Въпреки травма в дясната китка, Янис Адетокунбо поведе Маями Хийт към победа със 115:109 като гост на обезкървения състав на Юта Джаз в среща от редовния сезон на НБА.

Звездата на „горещите“ наниза 30 точки (12 от 21 при стрелбата от игра) и овладя 11 борби, макар че на резервната скамейка бе забелязан с лед и стегната превръзка на ръката. С това си постижение Адетокунбо събра 21 836 точки в кариерата си, изпреварвайки легендата Гари Пейтън за 39-ото място във вечната ранглиста на реализаторите в лигата.

Дейвиън Мичъл добави 19 точки за гостите, а Пеле Ларсон се отчете с 14, включително важна тройка в края на серия от 13:1 във втората четвърт за 49:32. В заключителните моменти чадъри на Клей Томпсън и Бам Адебайо подпечатаха третия успех на Маями в последните четири двубоя.

След силна трета четвърт и серия от 15:2, вдъхновена от Адетокунбо, Хийт си осигуриха комфортен аванс и завършиха серията си от пет поредни гостувания с актив от три победи и две загуби. Разликата дойде и от по-чистата игра на гостите, които допуснаха едва 8 грешки срещу цели 18 за противника.

За Юта това бе девета поредна загуба. Тимът бе без четирима основни играчи поради контузии – Лаури Марканен лекува травма в китката, Кионте Джордж е с проблем в глезена, Джарън Джаксън-младши страда от болки в коляното, а Юсуф Нуркич е аут заради контузия в стъпалото.

Въпреки поражението, младите надежди на домакините показаха завиден потенциал. Новобранецът Дарин Питърсън отбеляза 25 точки, а Ейс Бейли се включи с 23. Айзея Колиър, който нямаше нито една отбелязана тройка през сезона, реализира четири последователни изстрела зад дъгата в последната четвърт, за да намали пасива на своите до 93:101. В последната минута поредни кошове на Сви Михайлюк свиха изоставането до 107:112, но силите на Джаз не стигнаха за пълен обрат.

В следващите си мачове Маями Хийт посреща Кливланд в петък за начало на серия от пет домакинства, докато Юта Джаз приема Орландо в сряда във втора поредна вечер с мач.

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