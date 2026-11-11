Ню Йорк Никс разгроми Милуоки Бъкс и записа четвърта поредна победа

Ню Йорк Никс надигра категорично Милуоки Бъкс със 117:85 у дома и записа четвърти пореден успех в редовния сезон на НБА. Джейлън Брънсън поведе домакините с 23 точки, а Карл-Антъни Таунс се отличи с впечатляващ дабъл-дабъл от 21 точки и 16 борби.

О Джи Ануноби наниза пет тройки и завърши с 19 точки за нюйоркчани, които спечелиха шест от последните си седем двубоя след колебливото начало на кампанията с три последователни поражения. Домакините предрешиха изхода още през втората четвърт, която спечелиха с 32:13, а в заключителния период отново натиснаха газта и не оставиха съмнение в превъзходството си.

There is no way to guard Jalen Brunson https://t.co/GjkdJSWg8e — Mauro (@muhfuknfunnyguy) November 11, 2026

Треньорският щаб на Никс получи солиден принос от резервната скамейка, което позволи на титулярите да запазят сили и никой от тях не игра повече от 28 минути преди втората среща от поредицата в два поредни дни. Тайлър Колек реализира 12 точки и внесе силна енергия като алтернатива на Брънсън през втория период. Андре Дръмонд овладя забележителните 14 борби само за 15 минути на паркета, а Дюс Макбрайд се отчете с осем точки, като тимът натрупа преднина от 39 точки при неговото присъствие на терена.

За гостите от Милуоки това бе седмо поредно поражение, с което балансът им се влоши до 1-10. Хайме Хакес-младши беше най-резултатен за отбора с 16 точки, а Райън Ролинс добави 14. Бъкс бяха отслабени от отсъствието на водещия си реализатор Тайлър Хиро, който пропусна първия си мач за сезона поради травма на дясното коляно.

В началото на втората четвърт преднината на Ню Йорк бе само три точки, преди Ануноби и Колек да реализират следващите десет точки и да направят резултата 36:23. След точна стрелба от далечна дистанция на Усман Диенг, Колек бе точен за нова безответна серия от 10-0, а Брънсън и Ануноби затвориха полувремето с две поредни тройки за 58:34.

Jalen Brunson and Karl-Anthony Towns lead New York to blow by the Bucks with KAT becoming the 3rd Knick ever to open a season with 10 straight double-doubles 🗽 ⚫ Towns: 21 PTS | 16 REB ⚫ Brunson: 23 PTS #NBAPhilippines #NBAHighlights https://t.co/GwZ78nHf8c — NBA Philippines (@NBA_Philippines) November 11, 2026

Милуоки успя да съкрати изоставането си до 85:72 след края на третата четвърт и вкара първия кош в четвъртия период. Таунс обаче поведе отговора на Никс, разликата бързо премина границата от 20 точки, а нови две поредни тройки на Ануноби направиха 106:78, слагайки край на всякакви надежди за обрат.

Джош Харт пропусна трети пореден мач за домакините заради заболяване. Преди това той отсъстваше в два двубоя заради болки в десния глезен. Старши треньорът Майк Браун уточни, че крилото се е възстановило от контузията си и е щяло да вземе участие в мача, ако не бе развило вирусното неразположение.

В следващия кръг Милуоки посреща Лос Анджелис Лейкърс, докато Ню Йорк приема отбора на Кливлънд.

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