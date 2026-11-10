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Австриец е новият треньор на Иван Иванов

  • 10 ное 2026 | 17:35
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Австриец е новият треньор на Иван Иванов

От няколко дни световният шампион за юноши по тенис Иван Иванов работи с нов треньор в академията на Надал, съобщиха негови близки пред сайта на БНР. Това е бившият състезател Маркус Хипфъл от Австрия. Той е на 48 години и е достигал до номер 63 в световната ранглиста на АТР. През 1996-а е играл финал на Откритото първенство на САЩ при юношите. Като треньор Хипфъл е бил наставник на Александър Шевченко и на своя племеник Нико.

До момента 18-годишният шампион при момчетата на Уимбълдън и US Open Иванов водеше занимания с французина Жереми Пейзан.

Тази седмица варненецът и Маркус Хипфъл ще участват на първи турнир заедно. Това е състезание на твърди кортове в Вале до Лобо, Португалия, което е с награден фонд 30 хиляди долара.

Следващата седмица Иван Иванов е подал заявка за чалънджъра в Хелзинки.

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