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Емоционално завръщане: Холгер Руне победи Зизу Бергс в Стокхолм година след тежката контузия

  • 11 ное 2026 | 00:34
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Емоционално завръщане: Холгер Руне победи Зизу Бергс в Стокхолм година след тежката контузия

Холгер Руне направи успешно и емоционално завръщане на турнира в Стокхолм, надделявайки над белгиеца Зизу Бергс с 6:3, 6:4 в мач от първия кръг (1/16-финали). Победителят в надпреварата от 2022 година показа стабилна игра и затвори двубоя в два сета.

Завръщането в столицата на Швеция има специално значение за датския тенисист. Именно на този корт през миналата година, по време на полуфиналния си сблъсък срещу Юго Юмбер, Руне претърпя тежка контузия - скъсване на ахилесовото сухожилие. Инцидентът го извади от корта за близо 11 месеца и доведе до продължителен процес на възстановяване.

Руне си припомни "плашещата" контузия преди емоционалното си завръщане в Стокхолм
Руне си припомни "плашещата" контузия преди емоционалното си завръщане в Стокхолм

Въпреки преживяната драма и спада в ранглистата вследствие на дългото отсъствие, Руне демонстрира устрем и увереност срещу Бергс, записвайки втора победа от два мача в преките двубои срещу белгиеца.

Във втория кръг на надпреварата в Стокхолм датчанинът ще се изправи срещу сръбския тенисист Миомир Кецманович. В преките двубои между двамата Руне води с 3:1 победи, макар че единственият им предишен мач на турнира в Стокхолм през 2023 година бе спечелен от Кецманович.

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