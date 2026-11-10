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Адриан Андреев достигна до втория кръг на сингъл на "Чалънджър" в Гърция

  • 10 ное 2026 | 19:05
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Адриан Андреев достигна до втория кръг на сингъл на "Чалънджър" в Гърция

Адриан Андреев достигна до втория кръг на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка от сериите "Чалънджър 50" в Херсонисос (Гърция) с награден фонд 56 700 евро. 25-годишният софиянец, който премина през пресявките, надигра друг квалификант в лицето на Бенжамен Пиетри (Франция) с 6:2, 7:2(1) за два часа и 17 минути.

В първия сет Андреев реализира три пробива срещу само един на съперника, докато във втората част се стигна до трайбрек, в който българинът даде само точка на французина и се класира без проблем за следващата фаза.

Там опонент на Адриан Андреев ще бъде третият поставен Раул Бранкачо (Италия), 222-ри в световната ранглиста. До момента в турнира българинът е заработил 7 точки за класацията на АТP, в която през тази седмица заема 584-тото място.

Утре Андреев и Владислав Орлов (Украйна) ще стартират в надпреварата на двойки срещу друг българин - Алекс Ганчев, и Саша Маес (Люксембург).

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Снимки: Imago

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