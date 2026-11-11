Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис

Полша без основна състезателка за мача срещу Швеция в "Били Джийн Кинг Къп"

  • 11 ное 2026 | 00:11
  • 112
  • 0
Полша без основна състезателка за мача срещу Швеция в "Били Джийн Кинг Къп"

Мая Чвалинска няма да играе за отбора на Полша в предстоящия мач от плейофите за Купа "Били Джийн Кинг" срещу Швеция. Полската тенисистка обяви решението си да се оттегли от състава чрез лично съобщение, като посочи здравословни причини и високото натоварване от отминалите турнири.

Предстоящият сблъсък между отборите на Полша и Швеция ще се проведе на 20 и 21 ноември 2026 година в зала "Хала Мистриув" във Влоцлавек. Двубоят има ключово значение и за двата тима, тъй като победата осигурява място в квалификационния кръг за основния турнир през следващата година.

Решението на Чвалинска идва след изключително интензивен и успешен сезон. През тази година тя стигна до финала на Ролан Гарос, а на турнира от сериите WTA 1000 в Ухан спечели първата си титла от WTA тура. По пътя си към трофея в Китай тя записа последователни победи срещу Мари Бузкова с 2:1 (1:6, 6:1, 6:1), Ива Йович с 2:0 (6:4, 6:1), Мария Сакари с 2:1 (6:0, 3:6, 7:5) и Ига Швьонтек с 2:0 (7:5, 6:1) на полуфиналите. В драматичния финал Чвалинска надделя над британката Сонай Картал с 2:1 (2:6, 6:4, 6:2).

Отсъствието на Чвалинска е осезаема загуба за полския отбор, тъй като 25-годишната тенисистка бе в отлична спортна форма и трябваше да бъде сред основните фигури на домакините. Освен на сингъл, тя прави силен сезон и при двойките, където през април също защитаваше цветовете на страната си в турнира за Купа "Били Джийн Кинг". Без нея полският тим ще трябва да търси други опции в състава за мачовете срещу шведските си съпернички.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Тенис

Емоционално завръщане: Холгер Руне победи Зизу Бергс в Стокхолм година след тежката контузия

Емоционално завръщане: Холгер Руне победи Зизу Бергс в Стокхолм година след тежката контузия

  • 11 ное 2026 | 00:34
  • 113
  • 0
Въпреки че загуби финала в Хонконг, Александра Еала стигна исторически връх в световната ранглиста

Въпреки че загуби финала в Хонконг, Александра Еала стигна исторически връх в световната ранглиста

  • 11 ное 2026 | 00:05
  • 161
  • 0
Адриан Андреев достигна до втория кръг на сингъл на "Чалънджър" в Гърция

Адриан Андреев достигна до втория кръг на сингъл на "Чалънджър" в Гърция

  • 10 ное 2026 | 19:05
  • 1287
  • 0
Австриец е новият треньор на Иван Иванов

Австриец е новият треньор на Иван Иванов

  • 10 ное 2026 | 17:35
  • 1208
  • 3
Лиа Каратанчева и Беатрис Спасова се класираха за четвъртфиналите на двойки в Гърция

Лиа Каратанчева и Беатрис Спасова се класираха за четвъртфиналите на двойки в Гърция

  • 10 ное 2026 | 17:25
  • 837
  • 0
Григор Димитров проговори за сватба с Ейса Гонсалес

Григор Димитров проговори за сватба с Ейса Гонсалес

  • 10 ное 2026 | 16:19
  • 4643
  • 8
Виж всички

Водещи Новини

Никола Цолов с нов тест в битката за титулярно място във Формула 1

Никола Цолов с нов тест в битката за титулярно място във Формула 1

  • 10 ное 2026 | 20:33
  • 16635
  • 19
УЕФА посочи Сенси за №1, втори е Салах

УЕФА посочи Сенси за №1, втори е Салах

  • 10 ное 2026 | 19:04
  • 21093
  • 258
Венци Стефанов: ЦСКА е най-добре от фаворитите, оптимист съм за нов стадион в "Овча купел"

Венци Стефанов: ЦСКА е най-добре от фаворитите, оптимист съм за нов стадион в "Овча купел"

  • 10 ное 2026 | 15:28
  • 24085
  • 78
Паро даде оценка на Гиздол и каза интересни неща за Майкъла

Паро даде оценка на Гиздол и каза интересни неща за Майкъла

  • 10 ное 2026 | 11:14
  • 33005
  • 89
Наказание отлага дебюта на Симеон Шишков за България

Наказание отлага дебюта на Симеон Шишков за България

  • 10 ное 2026 | 12:08
  • 16111
  • 3
ПАОК демонстрира класата си и разгроми Балкан в Ботевград

ПАОК демонстрира класата си и разгроми Балкан в Ботевград

  • 10 ное 2026 | 21:00
  • 17609
  • 45