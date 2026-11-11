Полша без основна състезателка за мача срещу Швеция в "Били Джийн Кинг Къп"

Мая Чвалинска няма да играе за отбора на Полша в предстоящия мач от плейофите за Купа "Били Джийн Кинг" срещу Швеция. Полската тенисистка обяви решението си да се оттегли от състава чрез лично съобщение, като посочи здравословни причини и високото натоварване от отминалите турнири.

Предстоящият сблъсък между отборите на Полша и Швеция ще се проведе на 20 и 21 ноември 2026 година в зала "Хала Мистриув" във Влоцлавек. Двубоят има ключово значение и за двата тима, тъй като победата осигурява място в квалификационния кръг за основния турнир през следващата година.

Решението на Чвалинска идва след изключително интензивен и успешен сезон. През тази година тя стигна до финала на Ролан Гарос, а на турнира от сериите WTA 1000 в Ухан спечели първата си титла от WTA тура. По пътя си към трофея в Китай тя записа последователни победи срещу Мари Бузкова с 2:1 (1:6, 6:1, 6:1), Ива Йович с 2:0 (6:4, 6:1), Мария Сакари с 2:1 (6:0, 3:6, 7:5) и Ига Швьонтек с 2:0 (7:5, 6:1) на полуфиналите. В драматичния финал Чвалинска надделя над британката Сонай Картал с 2:1 (2:6, 6:4, 6:2).

Отсъствието на Чвалинска е осезаема загуба за полския отбор, тъй като 25-годишната тенисистка бе в отлична спортна форма и трябваше да бъде сред основните фигури на домакините. Освен на сингъл, тя прави силен сезон и при двойките, където през април също защитаваше цветовете на страната си в турнира за Купа "Били Джийн Кинг". Без нея полският тим ще трябва да търси други опции в състава за мачовете срещу шведските си съпернички.

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