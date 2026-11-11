Музети започна убедително в Стокхолм и продължи отличната си серия

Лоренцо Музети започна участието си на ATP 250 турнира в Стокхолм с категорична победа над британеца Тоби Самюъл с 6:1, 6:4. Италианецът, който е под номер 25 в световната ранглиста, демонстрира пълно превъзходство на корта срещу намиращия се на 95-о място квалификант.
Музети наложи темпото си от самото начало на двубоя и спечели първия сет бързо и убедително с 6:1. Във втората част британецът оказа по-голяма съпротива, но италианският тенисист контролираше важните моменти и затвори мача с 6:4.
С този успех Музети продължава да показва отлична форма в края на сезона, като вече има девет победи в последните си единадесет срещи. Успехът в Стокхолм затвърждава стабилното му представяне и му осигурява място на 1/4-финалите в надпреварата.
Друг представител на Италия, Лоренцо Сонего, също постигна победа на турнира в шведската столица. Преминалият през квалификациите Сонего надделя над французина Квентин Алис с 6:4, 7:6(4). В следващия кръг италианецът ще се изправи срещу четвъртия поставен в схемата Алехандро Табило.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google