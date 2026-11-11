Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис

Въпреки че загуби финала в Хонконг, Александра Еала стигна исторически връх в световната ранглиста

  • 11 ное 2026 | 00:05
  • 160
  • 0
Въпреки че загуби финала в Хонконг, Александра Еала стигна исторически връх в световната ранглиста

Александра Еала постигна нов исторически връх в своята кариера, изкачвайки се до №15 в световната ранглиста на WTA. Постижението бе потвърдено след края на турнира в Хонконг, където 21-годишната тенисистка от Филипините отстъпи на финала пред американката Клер Лиу с с 3:6 0:6.

С преминаването от №17 до №15 в света Еала се превърна в най-високо класираната филипинка и най-високо класираната състезателка от Югоизточна Азия в цялата история на женската тенис асоциация (WTA). С актив от 2 392 точки тя изпревари румънката Сорана Чиреа (2 386 точки), чието пенсиониране от професионалния тенис след турнира бе част от състезателния контекст в края на сезона. Филипинката задмина в класацията и четирикратната шампионка от Големия шлем Наоми Осака.

Клеър Лю спечели титлата на турнира в Хонконг
Клеър Лю спечели титлата на турнира в Хонконг

Във финалния двубой в Хонконг Еала имаше физически затруднения и игра с превръзка на десния си крак. Въпреки че първият сет бе оспорван и двата си размениха по един пробив за 3:3, след това 102-рата в света Клер Лиу спечели девет поредни гейма и затвори мача за 93 минути.

"Този сезон просто промени живота ми. Промени живота ми към по-добро. Изключително се гордея с работата, която свършихме през тази година, и ние с моя екип сме единствените, които наистина знаят какво ни костваше да стигнем до този момент. Това е само началото", заяви Александра Еала по време на церемонията след финала.

Пробивът на Еала през 2026 година бе белязан от първата ѝ титла от сериите WTA 500 във Вашингтон през август. По пътя към трофея тя елиминира последователно Чинуен Женг, Лейла Фернандес, Елина Свитолина, Наоми Осака и Джесика Пегула. През годината филипинката записа общо седем победи срещу тенисистки от топ 10 на световната ранглиста, наред със спечеления бронзов медал от Азиатските игри.

След интензивния график и завършека на сезона на 15-о място, Еала ще се отдаде на възстановяване и почивка със семейството си. Позицията ѝ сред първите 16 в ранглистата ѝ осигурява отлично поставено място в основната схема за Australian Open 2027, където тя ще започне новата си състезателна година с високи амбиции.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Тенис

Емоционално завръщане: Холгер Руне победи Зизу Бергс в Стокхолм година след тежката контузия

Емоционално завръщане: Холгер Руне победи Зизу Бергс в Стокхолм година след тежката контузия

  • 11 ное 2026 | 00:34
  • 113
  • 0
Полша без основна състезателка за мача срещу Швеция в "Били Джийн Кинг Къп"

Полша без основна състезателка за мача срещу Швеция в "Били Джийн Кинг Къп"

  • 11 ное 2026 | 00:11
  • 112
  • 0
Адриан Андреев достигна до втория кръг на сингъл на "Чалънджър" в Гърция

Адриан Андреев достигна до втория кръг на сингъл на "Чалънджър" в Гърция

  • 10 ное 2026 | 19:05
  • 1287
  • 0
Австриец е новият треньор на Иван Иванов

Австриец е новият треньор на Иван Иванов

  • 10 ное 2026 | 17:35
  • 1208
  • 3
Лиа Каратанчева и Беатрис Спасова се класираха за четвъртфиналите на двойки в Гърция

Лиа Каратанчева и Беатрис Спасова се класираха за четвъртфиналите на двойки в Гърция

  • 10 ное 2026 | 17:25
  • 837
  • 0
Григор Димитров проговори за сватба с Ейса Гонсалес

Григор Димитров проговори за сватба с Ейса Гонсалес

  • 10 ное 2026 | 16:19
  • 4642
  • 8
Виж всички

Водещи Новини

Никола Цолов с нов тест в битката за титулярно място във Формула 1

Никола Цолов с нов тест в битката за титулярно място във Формула 1

  • 10 ное 2026 | 20:33
  • 16633
  • 19
УЕФА посочи Сенси за №1, втори е Салах

УЕФА посочи Сенси за №1, втори е Салах

  • 10 ное 2026 | 19:04
  • 21091
  • 258
Венци Стефанов: ЦСКА е най-добре от фаворитите, оптимист съм за нов стадион в "Овча купел"

Венци Стефанов: ЦСКА е най-добре от фаворитите, оптимист съм за нов стадион в "Овча купел"

  • 10 ное 2026 | 15:28
  • 24085
  • 78
Паро даде оценка на Гиздол и каза интересни неща за Майкъла

Паро даде оценка на Гиздол и каза интересни неща за Майкъла

  • 10 ное 2026 | 11:14
  • 33005
  • 89
Наказание отлага дебюта на Симеон Шишков за България

Наказание отлага дебюта на Симеон Шишков за България

  • 10 ное 2026 | 12:08
  • 16111
  • 3
ПАОК демонстрира класата си и разгроми Балкан в Ботевград

ПАОК демонстрира класата си и разгроми Балкан в Ботевград

  • 10 ное 2026 | 21:00
  • 17609
  • 45