Въпреки че загуби финала в Хонконг, Александра Еала стигна исторически връх в световната ранглиста

Александра Еала постигна нов исторически връх в своята кариера, изкачвайки се до №15 в световната ранглиста на WTA. Постижението бе потвърдено след края на турнира в Хонконг, където 21-годишната тенисистка от Филипините отстъпи на финала пред американката Клер Лиу с с 3:6 0:6.

С преминаването от №17 до №15 в света Еала се превърна в най-високо класираната филипинка и най-високо класираната състезателка от Югоизточна Азия в цялата история на женската тенис асоциация (WTA). С актив от 2 392 точки тя изпревари румънката Сорана Чиреа (2 386 точки), чието пенсиониране от професионалния тенис след турнира бе част от състезателния контекст в края на сезона. Филипинката задмина в класацията и четирикратната шампионка от Големия шлем Наоми Осака.

Клеър Лю спечели титлата на турнира в Хонконг

Във финалния двубой в Хонконг Еала имаше физически затруднения и игра с превръзка на десния си крак. Въпреки че първият сет бе оспорван и двата си размениха по един пробив за 3:3, след това 102-рата в света Клер Лиу спечели девет поредни гейма и затвори мача за 93 минути.

"Този сезон просто промени живота ми. Промени живота ми към по-добро. Изключително се гордея с работата, която свършихме през тази година, и ние с моя екип сме единствените, които наистина знаят какво ни костваше да стигнем до този момент. Това е само началото", заяви Александра Еала по време на церемонията след финала.

Пробивът на Еала през 2026 година бе белязан от първата ѝ титла от сериите WTA 500 във Вашингтон през август. По пътя към трофея тя елиминира последователно Чинуен Женг, Лейла Фернандес, Елина Свитолина, Наоми Осака и Джесика Пегула. През годината филипинката записа общо седем победи срещу тенисистки от топ 10 на световната ранглиста, наред със спечеления бронзов медал от Азиатските игри.

След интензивния график и завършека на сезона на 15-о място, Еала ще се отдаде на възстановяване и почивка със семейството си. Позицията ѝ сред първите 16 в ранглистата ѝ осигурява отлично поставено място в основната схема за Australian Open 2027, където тя ще започне новата си състезателна година с високи амбиции.

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