Клеър Лю спечели титлата на турнира в Хонконг

Американката Клеър Лю спечели първата си титла на сингъл, след като победи поставената под номер 2 Александра Еала с 6:3, 6:0 във финала на турнира по тенис за жени в Хонконг.

Мачът започна равностойно и двете направиха по един пробив в първите шест гейма за 3:3. От този момент обаче американката пое контрол над финала, спечели девет поредни гейма и постигна победата в рамките на час и 33 минути.

Лю, 102-а в ранглистата на WТА, не загуби нито един сет по пътя към трофея. Тя победи Татяна Прозорова, Кейти Боултър, Зейнеп Сьонмез и Александра Шубладзе.

"Дори и при 6:0 във втория сет, всеки гейм се усещаше много оспорван. Тя имаше шансове и не мисля, че крайният резултат показва пълната картинка. Наистина бе много оспорвано за всяка точка и за да стигнеш до нея, трябваше да го правиш с печеливш удар. И двете играхме добър тенис", каза Лю, цитирана от WТА.

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Снимки: Gettyimages