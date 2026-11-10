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Мирела Демирева ще постави началото на “Героите в нас” и ще се срещне с ученици в София

  • 10 ное 2026 | 13:21
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Мирела Демирева ще постави началото на “Героите в нас” и ще се срещне с ученици в София

Среща с човек, на когото се възхищаваш, понякога може да ти даде смелост да повярваш повече в себе си. Затова Столична община поставя началото на “Героите в нас“ – нова инициатива, която ще среща ученици с вдъхновяващи личности, техните истории и пътя им към успеха. А първият ни супергерой е Мирела Демирева!

Олимпийската вицешампионка в скока на височина ще гостува на 11 ноември в 7. СУ “Св. Седмочисленици“, за да разговаря с учениците за мечтите, упоритостта, трудните моменти и усилията, които стоят зад големите постижения.

Искаме децата да имат възможност да се срещнат лично със своите идоли, да им зададат въпросите, които ги вълнуват, и да открият, че всеки от тях има способности, които си струва да развива.

Това е само началото на “Героите в нас“. Предстоят още срещи в столичните училища и още истории, които си заслужава да бъдат чути. Защото героите са и сред нас. И във всеки от нас.

Снимка: списание "Атлетика"

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