Обявиха нормативите и правилата за леката атлетика на Олимпийските игри в Лос Анджелис

Световната атлетика официално публикува квалификационната система за Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 година. Одобреният от Съвета на организацията документ вече е достъпен и съдържа пълните подробности относно времевите прозорци за покриване на резултати, разпределението на квотите и съответните нормативи за всяка дисциплина.

Лекоатлетическата надпревара ще се проведе между 15 и 30 юли 2028 година и ще включва общо 48 старта – по 23 дисциплини за мъже и жени, както и две смесени щафети. Наред с познатата смесена щафета 4 по 400 метра, своя олимпийски дебют ще направи и смесената щафета 4 по 100 метра.

Ново съотношение в двойния квалификационен механизъм

За разлика от досегашния модел на равно разпределение 50/50, този път се очаква приблизително 40% от атлетите да заслужат място чрез покриване на квалификационен норматив, а останалите 60% да си осигурят участие чрез позициите си в световната ранглиста.

В случай че повече състезатели от определения лимит постигнат стандарта, квотите ще бъдат разпределени според най-добрите резултати в квалификационния период. При такъв сценарий покриването на норматива не гарантира автоматично участие, а места през ранглистата в съответната дисциплина няма да се отпускат.

Квалификационни периоди Маратон: от 1 ноември 2026 г. до 30 април 2028 г. 10 000 метра, многобой, спортно ходене и щафети: от 19 декември 2026 г. до 18 юни 2028 г. Всички останали индивидуални дисциплини: от 19 юни 2027 г. до 18 юни 2028 г.

За валидни ще се признават постижения от турнири, чийто финален ден попада в посочените периоди. Резултати от национални първенства за мъже и жени на открито, стартиращи в квалификационния прозорец, ще се зачитат, ако са регистрирани най-късно до четвъртък, 22 юни.

Критериите са определени въз основа на резултатите от последните четири големи световни първенства на открито (световните шампионати през 2022, 2023 и 2025 г. и Олимпийските игри през 2024 г.), отчитайки до трима атлети от държава. Взети са предвид тенденциите за прогрес на постиженията, включително в маратона, където времената в олимпийска година традиционно са с 30 до 60 секунди по-бързи от обичайните прогнози.

В маратона първите 56 състезатели във филтрираната квотна ранглиста “Пътят към ЛА“ към 19 март 2028 г. (максимум по трима от национален олимпийски комитет) ще се считат за класирани. След тази дата останалите 15 квоти ще бъдат разпределени по стандартния двоен път, без да се засягат вече класираните атлети. Завършилите в челната петица на маратоните с платинен етикет през периода също получават статут на покрили норматива. Всеки национален комитет може да преотстъпи квота на свой състезател без норматив, при условие че той има постижение от поне 2:11:00 часа при мъжете или 2:29:00 часа при жените.

В спортното ходене на полумаратон първите 12 класирали се на Световното отборно първенство в Китай на 9 април 2028 г. печелят директна виза за Игрите, а останалите 36 квоти ще се определят чрез световната ранглиста.

При щафетите първите 14 отбора от Световните щафети на Бахамските острови (22-23 април 2028 г.) ще се класират директно, като тимовете ще имат два състезателни шанса в рамките на форума. Финалните свободни позиции ще бъдат попълнени според официалната ранглиста за щафети на Световна атлетика.

Световната атлетика ще публикува платформата “Пътят към ЛА“ на официалния си уебсайт през втората половина на 2027 година.

Актуалната програма по отделните спортове за Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 година, включваща началните и крайните часове на всяка състезателна сесия, вече е налична на страницата на Ел Ей 28. Следващият шанс за почитателите да се сдобият с билети за олимпийския форум ще бъде през 2027 година, когато ще бъде открита директната продажба по реда на постъпване на заявките.

На 100 метра при мъжете нормативът е 9.93 секунди, а при жените 10.96 сек. Сред дисциплините, които представляват интерес за България, са скокът на дължина, тройният скок и скокът на височина. И в трите дисциплини нормите са доста сериозни. В скока на дължина при мъжете котата е 8.30 м, а при жените 6.90 м. В тройния скок при жените нормативът е 14.50 м, а при мъжете 17.35 м. В скока на височина при мъжете нормативът е 2.32 м при мъжете и 1.97 м при жените.

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