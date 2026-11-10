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Световната шампионка Лурдес Глория Мануел бе избрана за "Атлет на годината" в Чехия

  • 10 ное 2026 | 13:15
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Световната шампионка на 400 метра в зала Лурдес Глория Мануел спечели престижното отличие за “Атлет на годината” на Чехия за 2026 г. Награждаването се състоя в събота вечер по време на традиционната годишна церемония в Прага.

Мануел оглави класирането с актив от 1383 точки, изпреварвайки състезателя по хвърляне на чук Володимир Мисливчук (1061 точки) и състезателката на овчарски скок Амалие Швабикова (1049 точки).

През март в Торун 21-годишната лекоатлетка стана най-младата победителка на 400 метра при жените в историята на световните първенства в зала. Тя демонстрира впечатляващ възход и на открито, превръщайки се в първата чехкиня от 1986 година насам, слязла под границата от 50 секунди.

През летния сезон Мануел постигна резултати под 50 секунди в общо пет състезания, като върховото ѝ постижение бе 49.37 секунди на турнира от Диамантената лига в Париж. На Eвропейското първенство в Бирмингам тя финишира за 49.81 секунди в полуфиналите, а във финалното бягане остана на крачка от медалите, заемайки четвъртата позиция.

“Щастлива съм от представянето си. Зимният сезон в зала бе повече от отличен. Като цяло мога да оценя цялата състезателна година като много успешна. Успях да поддържам високо и стабилно ниво. Бягах под петдесет секунди няколко пъти и се надявам през следващата година да продължа в същото темпо“, сподели Мануел, която потвърди, че следващата ѝ голяма цел ще бъде Eвропейското първенство в зала във Валенсия от 4 до 7 март.

Две седмици след като бе отличен с наградата “Изгряваща звезда“ на церемонията Golden Tracks в Лозана, световният шампион за юноши до 20 години на 400 метра с препятствия Михал Рада бе провъзгласен за най-добър млад атлет на Чехия.

Рада, който подобри дългогодишния европейски рекорд за юноши под 20 години с време от 48.59 секунди на планетарния форум за тази възрастова група, спечели категорично вота с 88 гласа. Зад него останаха Линда Боткова (24 точки) и състезателката на овчарски скок Никол Крутилова (14 точки).

Шестнадесетгодишната Боткова обаче взе приза за “Пробив на годината“ с 92 гласа, изпреварвайки Крутилова (20 точки) и европейския рекордьор на 200 метра в зала за юноши до 20 години Томаш Хорак (8 точки).

Боткова направи едно от най-впечатляващите бягания на Eвропейското първенство за юноши и девойки до 18 години в Риети, където на 16-годишна възраст спечели златния медал на 400 метра с препятствия, записвайки време от 55.19 секунди — едновременно нов европейски връх до 18 години и европейски рекорд за девойки до 20 години.

За треньор на годината бе определен Душан Крал, наставник на Володимир Мисливчук, който спечели титлата в хвърлянето на чук на Eвропейската купа по хвърляния в Никозия през 2026 година.

Снимки: European Athletics

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