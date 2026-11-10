Бургаският маратон очаква рекорден брой участници тази неделя

Рекордните над 2500 бегачи са се записали за участие в ДЗИ Маратон Бургас на 15 ноември (неделя), съобщиха организаторите.

Интересът към превърналото се бързо в емблематично за града събитие е много голям, като само за две години то удвои желаещите да стартират. След успешното първо издание на полумаратон Бургас през 2024-та, година по-късно бе проведен вече класически маратон, а тази есен събитието се завръща още по-мащабно. Под мотото „Бягай с пулса на Бургас“ Община Бургас и Асоциация „Спорт в свободното време“ организират маратона, който ще предложи на участниците не само изпитано трасе, но и състезателни надпревари в 4 дистанции – масовата на 5 км, плюс стартовете на 10.5 км, в полумаратона на 21 км и в класическата маратонска дистанция на 42.195 км. В добавка е и „семейното“ бягане DECATHLON Fun Run на дистанция от 1 км. С тези предизвикателства и повече възможности ДЗИ Маратон Бургас 2025 ще предостави шанс за участие на бегачи от всички нива – от начинаещи до опитни атлети.

Сериозни бонуси ще бъдат разпределени по време на предстоящата тази неделя надпревара. Организаторите ще отличат със специални парични награди най-добрите български атлети в класическата дистанция на 42.195 км. Така продължава традицията да се стимулират участията и постиженията на елитните родни състезатели.

Общият награден фонд на ДЗИ Маратон Бургас е над 13 000 евро, ще бъдат отличени първите шестима на 42.195 км, както и медалистите на 21 км и на 10.5 км. Отделно ще са стимулите за стъпилите на почетната стълбичка при ветераните на 10.5 км, 21 км и 42.195 км.

И тази есен Бургаският маратон привлича вниманието на атлети от водещите световни школи в дългите бягания. Имената на елитните участници все още се уточняват, но по предварителни заявки 15 африканци, представители на Кения, Мароко, Етиопия и др. ще се стремят да подобрят рекордите на трасето.

Върховите постижения в Бургас принадлежат на кенийски състезатели. В дебютното издание на класическия маратон миналата есен при мъжете Дерик Нжороге финишира пръв с 2.19:07 ч, а при дамите златото грабна Доркас Китоме с 2.49:08 ч. И двете времена вече се приемат като рекорд на трасето в Бургас, тъй като преди две години надпреварите бяха само на 10 км и на полумаратон.

Старт-финалната зона в Бургас е на пешеходна зона на ул. „Александровска“ и ул. „Алеко Богориди“ пред сградата на Общината, оттам трасето преминава през сърцето на града и обхваща най-впечатляващите му локации: Часовника – символът на Бургас, Компаса, площад „Тройката“, Морската градина, Пантеон „Вечен огън“, Алея „Солници“, Крайбрежната алея, Eмблематичният Мост, Археологическия музей и др. Подробната карта с маршрута е на: https://burgasmarathon.bg/za-maraton-burgas/course/

Първи, точно в 9.00 часа в неделя, ще потеглят участниците на 5 км, а час по-късно - в 10.00 ч заедно ще стартират атлетите на маратон и полумаратон. В 10.30 ч е началото на състезанието на 10.5 км, а междувременно в 9.05 ч. ще потеглят участниците в 1000-метровата обиколка на DECATHLON Fun Run.

Организаторите апелират участниците да бъдат в старт-финалната зона поне 30 минути преди старта на съответната дистанция. Една обиколка на трасето е близо 10 км, което означава, че за най-дългата дистанция ще се направят 4 обиколки. По маршрута ще бъдат разположени два подкрепителни пункта – на 5-и и 8-и километър, за да осигурят нужната подкрепа на атлетите. Трасето е официално сертифицирано от Световната лекоатлетическа асоциация World Athletics и Международната асоциация на маратоните и шосейните бягания AIMS, което го превръща в едно от малкото в България с международно признание.

Крайният срок за онлайн регистрация изтече на 31 октомври, след това е в сила късна регистрация с възможност за записване на място, но само при обявени свободни номера, които за 10,5 км и 21 км вече са изчерпани - информацията е на сайта на маратона https://burgasmarathon.bg/. Тази есен регистрацията бе улеснена с въведена опция да може да се участва и като отбор с групова заявка от минимум 5 човека. В близост до стартовата зона ще бъдат изградени шатри за съхранение на лични вещи, отделени за всяка една от дистанциите. Това ще осигури удобство и бърз достъп за бегачите преди и след състезанието. Всеки финиширал ще получи паметен медал след завършване на състезанието, в зона, определена от организатора.

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