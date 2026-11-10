Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове

Една победа и една загуба за българските муай тай бойци в Олимпия

  • 10 ное 2026 | 10:33
  • 136
  • 0
Една победа и една загуба за българските муай тай бойци в Олимпия

Победа и загуба регистрираха българските бойци в първия ден на Световното първенство по муай тай за юноши и девойки в Олимпия, Гърция.       

Във възрастовата група до 16 години Асен Асенов даде отличноначало за родното участие на шампионата на планетата. Представителят наклуб "Антон Петров Академи" постигна категорична победа над Малик Ясин Бали (Германия) и се класира за четвъртфинали на категория до 60 кг.       

Във възрастова група до 18 години Филип Николов от клуб "Армеец" допусна поражение от Мартин Хамес Фернандо (Филипини) в квалификационния кръг на категория до 57 кг. 

Днес (10.11) в Олимпия стартират участието си още четирима наши представители. При 18-годишните на ринга се качват Калоян Георгиев, Ангел Коцев и Илия Топал. Във възрастова група до 16 години ще видим Мариян Джендъров.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Бойни спортове

Силен старт за България на Европейското по кикбокс

Силен старт за България на Европейското по кикбокс

  • 10 ное 2026 | 10:38
  • 127
  • 0
20 клуба поискаха извънредно Общо събрание на БФ по таекуондо

20 клуба поискаха извънредно Общо събрание на БФ по таекуондо

  • 9 ное 2026 | 15:08
  • 1209
  • 0
Румен Руменов с голямо признание в Косово

Румен Руменов с голямо признание в Косово

  • 9 ное 2026 | 08:47
  • 859
  • 0
Български победи на ринга в Плевен на SlyBet Fight Night

Български победи на ринга в Плевен на SlyBet Fight Night

  • 8 ное 2026 | 22:24
  • 10043
  • 0
Йосиф Панов надигра опитен казахстанец и вдигна Плевен на крака

Йосиф Панов надигра опитен казахстанец и вдигна Плевен на крака

  • 8 ное 2026 | 22:05
  • 11427
  • 7
Гюрсес Славчев зарадва Плевен с домакинска победа

Гюрсес Славчев зарадва Плевен с домакинска победа

  • 8 ное 2026 | 21:15
  • 1166
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Балкан гони втора победа в ЕвроКъп, този път срещу звездния ПАОК

Балкан гони втора победа в ЕвроКъп, този път срещу звездния ПАОК

  • 10 ное 2026 | 07:22
  • 4017
  • 4
Защитник на Левски получи предупредителен сигнал

Защитник на Левски получи предупредителен сигнал

  • 10 ное 2026 | 09:01
  • 7509
  • 1
Следващият съперник на Левски в Лига Европа отново ще търпи тежки удари от финансовите регулатори

Следващият съперник на Левски в Лига Европа отново ще търпи тежки удари от финансовите регулатори

  • 10 ное 2026 | 04:29
  • 15476
  • 8
Почетино е готов да поеме Манчестър Юнайтед, клубът ще трябва отново да плати милиони

Почетино е готов да поеме Манчестър Юнайтед, клубът ще трябва отново да плати милиони

  • 10 ное 2026 | 09:32
  • 4561
  • 4
Пламен Николов: Стоичков се застъпи за мен в Левски

Пламен Николов: Стоичков се застъпи за мен в Левски

  • 10 ное 2026 | 09:30
  • 3234
  • 2
Черноморец повтори чудото на Ливърпул от Истанбул, меле и 3 червени картона допълниха екшъна в Бургас

Черноморец повтори чудото на Ливърпул от Истанбул, меле и 3 червени картона допълниха екшъна в Бургас

  • 9 ное 2026 | 16:26
  • 44680
  • 55