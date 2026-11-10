Една победа и една загуба за българските муай тай бойци в Олимпия

Победа и загуба регистрираха българските бойци в първия ден на Световното първенство по муай тай за юноши и девойки в Олимпия, Гърция.

Във възрастовата група до 16 години Асен Асенов даде отличноначало за родното участие на шампионата на планетата. Представителят наклуб "Антон Петров Академи" постигна категорична победа над Малик Ясин Бали (Германия) и се класира за четвъртфинали на категория до 60 кг.

Във възрастова група до 18 години Филип Николов от клуб "Армеец" допусна поражение от Мартин Хамес Фернандо (Филипини) в квалификационния кръг на категория до 57 кг.

Днес (10.11) в Олимпия стартират участието си още четирима наши представители. При 18-годишните на ринга се качват Калоян Георгиев, Ангел Коцев и Илия Топал. Във възрастова група до 16 години ще видим Мариян Джендъров.

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