Ратифицираха четири впечатляващи световни рекорда в атлетиката

Световната атлетика официално ратифицира серията от впечатляващи световни рекорди, поставени от Джош Кър, Йомиф Кеджелча, Алисон дос Сантос и Масай Ръсел. Първият от ратифицираните рекорди падна на 18 юли по време на турнира от Диамантената лига в Лондон. Пред бурната подкрепа на 60-хилядната публика световният шампион на 1500 метра от 2023 година Джош Кър спря хронометрите на 3:42.66 минути в бягането на една миля.

Темпото на британеца беше изключително още от самото начало: 55.3 секунди на 400 метра, 1:51.1 минута на 800 метра и 2:46.39 минути на 1200 метра. На контролата за 1500 метра Кър отчете 3:27.62 минути, с което подобри и собствения си национален рекорд на дистанцията. На финала той свали постижението от 3:43.13 минути на легендарния мароканец Хишам Ел Геруж, стояло непокътнато от 7 юли 1999 година в Рим.

На 23 август в столицата на Аржентина етиопецът Йомиф Кеджелча пренаписа историята в полумаратона на шосе. С невероятен резултат от 56:51 минути той свали цели 29 секунди от предишния световен рекорд (57:20 мин.), поставен от Джейкъб Киплимо в Лисабон на 8 март. По този начин Кеджелча си върна върховото постижение, след като през октомври 2024 година във Валенсия беше бягал за 57:30 минути.

Кеджелча премина първите 10 километра за 27:19 минути, а следващата 5-километрова отсечка за 13:22 минути (общо 40:41 мин. на 15 км). На 20-ия километър той регистрира 54:04 минути, записвайки фантастично междинно време от 26:45 минути за втората половина от дистанцията.

Само четири дни по-късно, на 27 август, престижният турнир “Велткласе“ в Цюрих стана свидетел на още две исторически постижения в рамките на по-малко от час.

Световният шампион от 2022 година Алисон дос Сантос откри рекордната серия на 400 метра с препятствия при мъжете с изумителните 45.80 секунди. Бразилецът настигна многократния шампион Карстен Вархолм още на средата на дистанцията и продължи мощно напред. Той подобри с 0.14 секунди олимпийския рекорд на норвежеца от Токио 2021 (45.94 сек.), докато самият Вархолм остана втори с 46.69 секунди.

По-малко от 40 минути след това олимпийската шампионка Масай Ръсел от САЩ короняса силния си сезон с нов планетарен рекорд на 100 метра с препятствия. След като на два пъти през годината бе близо до върха, американката премина безупречно препятствията и финишира за 12.09 секунди. Така тя свали три стотни от рекорда на нигерийката Тоби Амусан (12.12 сек., поставен в Орегон през 2022 г.). Самата Амусан завърши втора в Цюрих с 12.23 секунди.

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