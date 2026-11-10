Алекс Баена призна, че желанието на Алварес да отиде в Барселона е създало напрежение в Атлетико

Публично изразеното желание на Хулиан Алварес да напусне Атлетико (Мадрид) не се е харесало на съотборниците му, заяви испанският полузащитник Алекс Баена в радиоинтервю.

През юни аржентинският нападател обяви публично, че е обсъждал бъдещето си с клуба и че „най-доброто за всички би било трансфер“, като добави, че иска да осъществи мечтата си. През август президентът на Барселона Жоан Лапорта потвърди, че клубът проявява интерес към привличането на Алварес, но Атлетико отказа да го продаде – сага, която доминираше спортните заглавия в Испания през цялото лято.

🚨🇪🇸🇦🇷 Alex Baena on Julián Alvarez: "It’s a bit strange when a teammate publicly says he wants to leave. It didn’t sit well with us. I understand that a player might have doubts if Barça or Real Madrid come calling, but I think it was the way he handled things that bothered us the most. We would have supported him whatever he decided to do. Personally, I didn’t say anything to him. He’s a very intelligent guy, and he knew what he’d done and how it might have made us feel. He apologised to all of us, and that says an enormous amount about his character. Regarding his relationship with fans, I’m sure it’s affecting him quite a lot. He knows what he did at the time, and he’s already apologised, which says a lot about his character. Publicly asking for forgiveness takes a lot. We also understand why Atleti fans are angry about the way he handled things, but Julián is working extremely hard to get back to his level. We need him badly if we’re going to achieve our goals, and little by little, he’ll win back the affection of the fans. He also had a difficult night after the Barça match, but in everyday life, he’s fully involved, joking around and everything. People demand a lot from him because he’s Julián, one of the best strikers in the world. Any player can have a bad day. Cristiano Ronaldo had them, Messi had them… We should only start worrying when he’s no longer getting those four or five chances per game." [via @ellarguero] — Atletico Universe (@atletiuniverse) November 10, 2026

„Малко е странно, когато един съотборник каже публично, че иска да си тръгне. Това не ни се понрави особено“, сподели Баена пред радиостанция „Кадена СЕР“.

„Мога да разбера, ако един играч има колебания, когато клуб като Барса или Реал (Мадрид) прояви интерес към него, но в крайна сметка начинът, по който той подходи, наистина ни раздразни в Атлетико.“

Феновете на Атлетико отново се ядосаха на Хулиан Алварес

През октомври Алварес се извини на феновете на Атлетико за думите си. Макар че силните освирквания, с които го посрещаха на стадион „Метрополитано“ в началото на сезона, вече са намалели, сред привържениците на Атлетико все още се усеща явна враждебност.

„Щяхме да го подкрепим, независимо какво решение беше взел. Важното е, че сега той е с нас и трябва да му покажем цялата обич, на която сме способни“, каза Баена.

В същия дух, на пресконференция в неделя, старши треньорът Диего Симеоне заяви, че Атлетико ще изчака Алварес да си върне най-добрата форма, тъй като „той е страхотен играч и ние го обичаме“. Спортният директор на Барселона Деко потвърди през септември, че през лятото клубът е отправил оферта за Алварес, но добави, че „Хулиан вече е в миналото“, с което даде да се разбере, че темата е приключена.

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Снимки: Imago