Алекс Баена призна, че желанието на Алварес да отиде в Барселона е създало напрежение в Атлетико

Публично изразеното желание на Хулиан Алварес да напусне Атлетико (Мадрид) не се е харесало на съотборниците му, заяви испанският полузащитник Алекс Баена в радиоинтервю.
През юни аржентинският нападател обяви публично, че е обсъждал бъдещето си с клуба и че „най-доброто за всички би било трансфер“, като добави, че иска да осъществи мечтата си. През август президентът на Барселона Жоан Лапорта потвърди, че клубът проявява интерес към привличането на Алварес, но Атлетико отказа да го продаде – сага, която доминираше спортните заглавия в Испания през цялото лято.
„Малко е странно, когато един съотборник каже публично, че иска да си тръгне. Това не ни се понрави особено“, сподели Баена пред радиостанция „Кадена СЕР“.
„Мога да разбера, ако един играч има колебания, когато клуб като Барса или Реал (Мадрид) прояви интерес към него, но в крайна сметка начинът, по който той подходи, наистина ни раздразни в Атлетико.“
Феновете на Атлетико отново се ядосаха на Хулиан Алварес
През октомври Алварес се извини на феновете на Атлетико за думите си. Макар че силните освирквания, с които го посрещаха на стадион „Метрополитано“ в началото на сезона, вече са намалели, сред привържениците на Атлетико все още се усеща явна враждебност.
„Щяхме да го подкрепим, независимо какво решение беше взел. Важното е, че сега той е с нас и трябва да му покажем цялата обич, на която сме способни“, каза Баена.
В същия дух, на пресконференция в неделя, старши треньорът Диего Симеоне заяви, че Атлетико ще изчака Алварес да си върне най-добрата форма, тъй като „той е страхотен играч и ние го обичаме“. Спортният директор на Барселона Деко потвърди през септември, че през лятото клубът е отправил оферта за Алварес, но добави, че „Хулиан вече е в миналото“, с което даде да се разбере, че темата е приключена.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago