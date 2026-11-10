Аржентинският Питър Крауч: историята на най-високия нападател от страната на гаучосите

Със своя впечатляващ ръст от 203 сантиметра 29-годишният Лукас Ребаляти се превърна в истинска сензация по терените в Гибралтар. Роденият в Ла Плата таран е признат за най-високия аржентински полеви футболист в света, а внушителната му физика неизбежно води до постоянни сравнения с емблематичния бивш английски национал Питър Крауч. В момента той играе за тима на Лайънс Гибралтар.

Макар хиляди километри да делят Гибралтар от родината му, Ребаляти успя да намери своето място в европейския футбол след дълго и изпълнено с обрати пътешествие. Нападателят напусна Аржентина през 2023 година, след като в продължение на години се бореше с предразсъдъците около нестандартната си фигура. В разговор за медията „Те и Се Спортс“ голмайсторът разкрива как ръстът му е влиял на неговия път в спорта.

Футболният му път започва в детско-юношеската школа на местния Химнасия Ла Плата. В юношеските си години обаче кариерата му поема в неочаквана посока, когато получава покана за проби в младежкия национален отбор по волейбол на Аржентина. Въпреки че тренира волейбол само шест месеца, Ребаляти определя този период като безценен урок, който впоследствие пренася и на футболния терен, особено по отношение на тайминга и играта с глава.

„Волейболните тренировки ми помогнаха да развия качества, които и днес са ми от огромна полза във футбола, най-вече усетът за пласиране при високите топки. Но футболът винаги е бил моята истинска страст и не бих го заменил за нищо“, споделя нападателят.

След изяви в местните аматьорски първенства Ребаляти изкарва пробен период в гранда Индепендиенте. Той тренира месец и половина с тима от Авелянеда и дори записва занимания с първия състав, но треньорски рокади в школата слагат край на престоя му. Следват кратки периоди в Арсенал де Саранди, както и в боливийските Гуабира и Дестройърс, преди да подпише първия си професионален договор с Торе Фуерте. Именно там той блести с 8 гола в 12 срещи, въпреки че контрактът му е прекратен преждевременно заради административни проблеми.

„Мисля, че осъзнах мащаба на ръста си едва след като подписах първия си професионален договор и името ми започна да се споменава по-често. Още като дете знаех, че се различавам физически от останалите, но никога не съм му отдавал прекалено голямо значение“, отбелязва Ребаляти.

След завръщането си в Аржентина и нов кратък флирт с волейбола в състава на Талерес дел Ферокарил Провинсиал, в началото на 2020 година таранът подписва с Виля Сан Карлос по настояване на треньора Хорхе Вивалдо, който остава впечатлен не само от ръста му, но и от техническите му качества с топка в крака.

Неизбежните паралели с бившата звезда на Ливърпул и Стоук Сити Питър Крауч будят само положителни емоции у аржентинеца. „Приемам сравненията с Крауч с огромно уважение и усмивка. Той имаше забележителна кариера и физически наистина си приличаме. Нормално е хората постоянно да ни сравняват и това искрено ме забавлява“, признава Ребаляти, който днес уверено бележи попадения в първенството на Гибралтар.

Нападателят Лукас Ребалиати сподели открито за предизвикателствата, с които се е сблъскал в родината си Аржентина, където ръстът и физическите дадености често водят до погрешни заключения от страна на специалистите.

„Може би това, което най-много ми навреди, особено в аржентинския футбол, е съществуващият предразсъдък да се свързва височината с определени футболни лимити. Това категорично ми затвори много врати“, признава острието. „Когато обаче ме видят в игра, мнозина остават изненадани, защото откриват футболист с технически профил и стил, напълно различни от очакваното.“

Пътят на аржентинеца в чужбина преминава през италианския Санта Доменика Витория и австралийския Бел Парк — и двата състезаващи се в долните дивизии. В момента той защитава цветовете на гибралтарския първодивизионен Лайънс, където се превърна в ключова фигура. През сезон 2026/27 нападателят вече има пет гола и една асистенция в едва осем срещи, блестейки и с хеттрик при категоричния успех с 5:1 срещу ФК Хаунд Догс в третия кръг на шампионата.

С актив от 22 попадения в повече от 30 изиграни мача Ребалиати аргументира решението си да се състезава зад граница и съпоставя реалностите в Гибралтар и Южна Америка: „Атмосферата е доста различна. Тук намерих по-спокойна, но същевременно напълно конкурентна среда. Огромен стимул е фактът, че отборите се борят за квоти в европейските клубни турнири, включително Лигата на конференциите и дори Шампионската лига. Бях приятно изненадан — смятам, че това първенство притежава голям потенциал за растеж. За мен това беше отлична възможност да натрупам международен опит и да продължа професионалното си развитие.“

Попитан относно евентуално завръщане на аржентинска земя, футболистът не скри амбициите си за бъдещето: „Да, разбира се. Аржентина е моята родина и винаги бих искал да получа шанс отново да се състезавам там. Бих се радвал да стана част от проект, който ми помага да вървя нагоре, макар че съм отворен и за нови предизвикателства в чужбина. Имам огромно желание да направя следващата крачка в кариерата си.“

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