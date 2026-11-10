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Дзаниоло напусна лагера на Италия, завръщането му в националния тим се отлага

  • 10 ное 2026 | 14:43
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Дзаниоло напусна лагера на Италия, завръщането му в националния тим се отлага

Николо Дзаниоло няма да вземе участие в предстоящите срещи на Италия от Лигата на нациите, след като напусна лагера на представителния тим по лични причини. По този начин дългоочакваното му завръщане с екипа на "скуадра адзура" след двегодишно отсъствие се отлага за неопределено време.

Нападателят на Удинезе няма да бъде на разположение на селекционера Роберто Манчини за предстоящите двубои срещу Франция и Белгия.

Това е сериозно разочарование за 27-годишния офанзивен играч, чиято повиквателна бе сред основните теми след обявяването на групата. Дзаниоло не е играл за родината си от март 2024 година, когато се появи на терена в контролата срещу Еквадор, докато защитаваше цветовете на Астън Вила.

Футболистът успя да възроди представянето си след преминаването в Удинезе. През миналата кампания той записа шест гола и пет асистенции, което му донесе нов дългосрочен договор с клуба до 2029 година. След като се възстанови от контузия на 25 октомври, Дзаниоло се отличи с попадения в първите си три мача след завръщането на терена.

Именно Манчини беше треньорът, който за първи път извика играча в държавния тим през 2019 година, още преди той да е направил официалния си дебют в Серия А.

Към момента не е взето решение дали националният селекционер ще повика друг футболист на негово място. Програмата на Италия предвижда домакинство на Франция на стадион "Сан Сиро" в четвъртък от 20:45 часа местно време, последвано от гостуване на Белгия в Брюксел в неделя.

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