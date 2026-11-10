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ФИБА постави Борислава Христова сред звездите на квалификациите за Евробаскет 2027

  • 10 ное 2026 | 11:13
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ФИБА постави Борислава Христова сред звездите на квалификациите за Евробаскет 2027

Капитанът на женския национален отбор на България Борислава Христова попадна сред избраниците на Международната федерация по баскетбол (ФИБА) в специалната анкета за най-голямата звезда на квалификациите за Евробаскет 2027.

ФИБА отправи предизвикателство към феновете да определят коя е главната звезда в надпреварата. За инициативата е избрана по една баскетболистка от всяка участваща държава, а българското име в списъка е това на Борислава Христова.

Състезателката на гръцкия Атинайкос заслужи мястото си с представянето в първия етап на квалификациите. В шестте си мача до момента тя записва средно по 16.7 точки, 5 борби и 3.8 асистенции, с коефициент на полезно действие 16.8. По резултатност Христова е втора от българския национален отбор, а по асистенции също е сред водещите състезателки.

Родената на 12 юли 1996 година баскетболистка е с основна роля в състава на Таня Гатева и ще бъде сред ключовите фигури за България и в предстоящия ноемврийски прозорец.

Националките продължават битката за класиране на Евробаскет 2027 с три важни срещи. На 11 ноември България приема Хърватия от 16:00 часа, а на 14 ноември ще се изправи срещу Испания от 19:00 часа. И двата двубоя ще се играят в „Арена СамЕлион“ в Самоков. На 17 ноември предстои гостуване на Чехия в Прага.

Срещите на българките ще бъдат предавани пряко в ефира на bTV Action.

Билети за мачовете в Самоков се продават на платформата Eventim.bg, както и на касите на залата в деня на двубоите.

Феновете могат да подкрепят Борислава Христова в анкетата на ФИБА и да дадат своя глас за българската баскетболистка на следния ТУК!

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