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Маями ще посрещне Мача на звездите в НБА за пръв път от 1990 г.

  • 10 ное 2026 | 08:48
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Маями ще посрещне Мача на звездите в НБА за пръв път от 1990 г.

Управата на Националната баскетболна асоциация (НБА) на Северна Америка избра Маями да бъде домакин на Мача на звездите и на целия „Ол-стар“ уикенд през 2028-а година, съобщи агенция АР, която пък се позова на добре запознат източник.

Въпросният Мач на звездите трябва да се проведе на 30 ноември след две години. Маями е бил избран от лигата „преди няколко месеца“, каза източникът, като добави, че избраната дата е леко променлива. Но основните части от споразумението са договорени – логото вече е одобрено, а голяма част от логистичното планиране е в напреднала фаза.

Очакванията също така са събитието на бъде потвърдено от комисаря на НБА Адам Силвър, от президента на клуба-домакин Маями Хийт Мики Арисън и други представители на лигата, каза източникът, който разговаря с Асошиейтед Прес при условие за анонимност, тъй като никоя от страните не е обявила публично никакви подробности.

Ако информацията бъде потвърдена, Маями ще бъде домакин на Мача на звездите на НБА за първи път от 1990-а година насам. Но също така се смята, че паузата от почти 40 години за града във Флорида не се държи на някакво специално пренебрежително отношение, а на конфликти с графика и нeвъзможност да се напаснат датите, отбелязва АР.

Почти винаги „Ол-стар-уикендът“ на Лигата съвпада като дати с най-голямото и мащабно изложение на яхти и лодки в марината на Маями, а общото мнение беше, че няма достатъчно висококласни хотели и пространства за събития, за да се проведат и двете събития едновременно.

Предварителните планове за момента са такива, че някои от събитията ще се проведат в арената на Университета н Маями, което не е странно. От няколко години насам НБА използва няколко зали за срещите на най-добрите баскетболисти. През тази 2026-а година пък Мачът на звездите ще се проведе във Финикс.

Агенция АР отбелязва, че ако ЛеБрон Джеймс – който подписа двугодишен договор с Филаделфия през трансферния период, се завърне на игрището през сезон 2027–2028 неговият евентуално 25-и и вероятно последен сезон, това би означавало, че последният му уикенд на „Ал Стар“ ще бъде в Маями. Джеймс прекара четири сезона в този клуб, където спечели първите две от четирите си титли.

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