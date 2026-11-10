Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол

Дончич и компания превзеха Атланта за шеста поредна победа на Лейкърс

  • 10 ное 2026 | 09:01
  • 1273
  • 0
Дончич и компания превзеха Атланта за шеста поредна победа на Лейкърс

Лос Анджелис Лейкърс продължи отличната си серия в НБА и записа шести пореден успех, налагайки се като гост над Атланта Хоукс със 124:114. В основна фигура за калифорнийци отново се превърна Лука Дончич, който поведе отбора си с впечатляващите 32 точки, 8 борби и 10 асистенции.

Сериозен принос за победата имаше и Уокър Кеслър, завършил с „дабъл-дабъл“ от 21 точки и 10 борби, докато Колин Секстън се включи отлично от пейката с 18 точки и 6 завършващи подавания. Сандро Мамукелашвили реализира 23 точки, нанизвайки 5 тройки от 8 опита.

Като цяло гостите демонстрираха висока ефективност от далечна дистанция, вкарвайки 43% от стрелбите си (15 от 35). Лейкърс бяха без гарда Остин Рийвс, който остана извън строя заради заболяване само ден след като наниза 43 точки в двубоя срещу Детройт.

За състава на Атланта, чиято победна серия от четири мача бе прекъсната, най-резултатен бе резервата Си Джей Маккълъм с 21 точки. Никейл Алекзандър-Уокър добави 20, а Ониека Оконгву се отчете с 16 пункта. Дайсън Даниълс, който имаше трудната задача да пази индивидуално Дончич, завърши с 10 точки, 8 асистенции, 4 откраднати топки и рядък точен изстрел от тройката.

Още през втория период Лейкърс натрупаха солиден аванс от 20 точки, наказвайки пробойните в защитата на домакините. Дончич раздаде осем асистенции още преди почивката, а Кеслър реализира три лесни забивки след подавания от Секстън. Хоукс все пак намериха ритъма си в края на втората четвърт и благодарение на точна стрелба свалиха пасива си до девет точки преди паузата.

Интригата се завърна в заключителната част, когато Даниълс намали изоставането на Атланта до 115:111 при оставащи 3:30 минути на таблото. Гостите отговориха категорично със серия от 6:0 точки, дирижирана от Дончич с кош след пробив и ключова асистенция, с което решиха срещата. Двубоят ще се запомни и с първите точки в кариерата на новобранеца на калифорнийци Камерън Кар, който отбеляза ефектна забивка с две ръце на контраатака през първата четвърт.

В следващия си мач Лос Анджелис Лейкърс гостува на Милуоки в сряда вечер, докато Атланта Хоукс ще търси завръщане на победния път при визитата си на Чикаго в петък.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Стани част от отбора. Вземи своя екип на националния отбор по баскетбол в новия онлайн магазин: https://teambulgariabasket.bg/

Още от Баскетбол

Купър Флаг с рекордни 43 точки при драматичен обрат на Далас срещу Индиана

Купър Флаг с рекордни 43 точки при драматичен обрат на Далас срещу Индиана

  • 10 ное 2026 | 10:31
  • 118
  • 0
Голдън Стейт разгроми с 51 точки разлика осакатения Ню Орлиънс

Голдън Стейт разгроми с 51 точки разлика осакатения Ню Орлиънс

  • 10 ное 2026 | 10:02
  • 397
  • 0
Маями ще посрещне Мача на звездите в НБА за пръв път от 1990 г.

Маями ще посрещне Мача на звездите в НБА за пръв път от 1990 г.

  • 10 ное 2026 | 08:48
  • 529
  • 0
НБА продължи с осем мача

НБА продължи с осем мача

  • 10 ное 2026 | 07:37
  • 4406
  • 0
Балкан гони втора победа в ЕвроКъп, този път срещу звездния ПАОК

Балкан гони втора победа в ЕвроКъп, този път срещу звездния ПАОК

  • 10 ное 2026 | 07:22
  • 3949
  • 4
Париж Баскетбол става постоянен член на Евролигата от сезон 2027/2028

Париж Баскетбол става постоянен член на Евролигата от сезон 2027/2028

  • 10 ное 2026 | 05:15
  • 1348
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Балкан гони втора победа в ЕвроКъп, този път срещу звездния ПАОК

Балкан гони втора победа в ЕвроКъп, този път срещу звездния ПАОК

  • 10 ное 2026 | 07:22
  • 3949
  • 4
Защитник на Левски получи предупредителен сигнал

Защитник на Левски получи предупредителен сигнал

  • 10 ное 2026 | 09:01
  • 7325
  • 1
Следващият съперник на Левски в Лига Европа отново ще търпи тежки удари от финансовите регулатори

Следващият съперник на Левски в Лига Европа отново ще търпи тежки удари от финансовите регулатори

  • 10 ное 2026 | 04:29
  • 15313
  • 8
Почетино е готов да поеме Манчестър Юнайтед, клубът ще трябва отново да плати милиони

Почетино е готов да поеме Манчестър Юнайтед, клубът ще трябва отново да плати милиони

  • 10 ное 2026 | 09:32
  • 4428
  • 4
Пламен Николов: Стоичков се застъпи за мен в Левски

Пламен Николов: Стоичков се застъпи за мен в Левски

  • 10 ное 2026 | 09:30
  • 3135
  • 2
Черноморец повтори чудото на Ливърпул от Истанбул, меле и 3 червени картона допълниха екшъна в Бургас

Черноморец повтори чудото на Ливърпул от Истанбул, меле и 3 червени картона допълниха екшъна в Бургас

  • 9 ное 2026 | 16:26
  • 44647
  • 55