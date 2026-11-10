Дончич и компания превзеха Атланта за шеста поредна победа на Лейкърс

Лос Анджелис Лейкърс продължи отличната си серия в НБА и записа шести пореден успех, налагайки се като гост над Атланта Хоукс със 124:114. В основна фигура за калифорнийци отново се превърна Лука Дончич, който поведе отбора си с впечатляващите 32 точки, 8 борби и 10 асистенции.

Сериозен принос за победата имаше и Уокър Кеслър, завършил с „дабъл-дабъл“ от 21 точки и 10 борби, докато Колин Секстън се включи отлично от пейката с 18 точки и 6 завършващи подавания. Сандро Мамукелашвили реализира 23 точки, нанизвайки 5 тройки от 8 опита.

Draws multiple defenders. No-look, over-the-head pass. Three points. LUKA MAGIC 🪄 https://t.co/thnKcHZoDe — NBA (@NBA) November 10, 2026

Като цяло гостите демонстрираха висока ефективност от далечна дистанция, вкарвайки 43% от стрелбите си (15 от 35). Лейкърс бяха без гарда Остин Рийвс, който остана извън строя заради заболяване само ден след като наниза 43 точки в двубоя срещу Детройт.

За състава на Атланта, чиято победна серия от четири мача бе прекъсната, най-резултатен бе резервата Си Джей Маккълъм с 21 точки. Никейл Алекзандър-Уокър добави 20, а Ониека Оконгву се отчете с 16 пункта. Дайсън Даниълс, който имаше трудната задача да пази индивидуално Дончич, завърши с 10 точки, 8 асистенции, 4 откраднати топки и рядък точен изстрел от тройката.

Walker Kessler’s hustle brings tears to my eyes. https://t.co/3RGov5mAuq — Showtime Luka (@showtimeluka) November 10, 2026

Още през втория период Лейкърс натрупаха солиден аванс от 20 точки, наказвайки пробойните в защитата на домакините. Дончич раздаде осем асистенции още преди почивката, а Кеслър реализира три лесни забивки след подавания от Секстън. Хоукс все пак намериха ритъма си в края на втората четвърт и благодарение на точна стрелба свалиха пасива си до девет точки преди паузата.

LUKA STUFFS THE STAT SHEET. LAKERS WIN 6th STRAIGHT. 🪄 32 PTS 🪄 8 REB 🪄 10 AST 🪄 5 STL 🪄 2 BLK 🪄 3 3PM 8 STRAIGHT 30+ PT GAMES 🤯 https://t.co/O91vwh0zRt — NBA (@NBA) November 10, 2026

Интригата се завърна в заключителната част, когато Даниълс намали изоставането на Атланта до 115:111 при оставащи 3:30 минути на таблото. Гостите отговориха категорично със серия от 6:0 точки, дирижирана от Дончич с кош след пробив и ключова асистенция, с което решиха срещата. Двубоят ще се запомни и с първите точки в кариерата на новобранеца на калифорнийци Камерън Кар, който отбеляза ефектна забивка с две ръце на контраатака през първата четвърт.

Sandro Mamukelashvili 23 PTS (7-13 FG, 5-8 3P), 8 REB, 3 AST, 1 STL, 1 BLK, team-high +20 off the bench vs. Hawks https://t.co/VMoaKXHYdt — Role Player Performances (@BenchHighlights) November 10, 2026

В следващия си мач Лос Анджелис Лейкърс гостува на Милуоки в сряда вечер, докато Атланта Хоукс ще търси завръщане на победния път при визитата си на Чикаго в петък.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Стани част от отбора. Вземи своя екип на националния отбор по баскетбол в новия онлайн магазин: https://teambulgariabasket.bg/