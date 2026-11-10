Дончич влезе в историята на НБА с рекорд невиждан от 60-те

Лука Дончич се завърна с 32 точки и изведе Лос Анджелис Лейкърс до победа със 124:114 при гостуването на Атланта Хоукс. Словенецът пропусна неделния успех в Детройт, а след победата в Атланта Лейкърс водят конференцията си с 10 победи и 2 загуби.

Дончич записа 393 точки в първите си 10 мача през сезон 2026/27. Това е третият най-висок сбор за такъв период в историята на НБА. Единствено Уилт Чембърлейн е отбелязвал повече точки в първите си 10 срещи от даден сезон. Той го прави два пъти – с 496 точки през 1961/62 и с 529 през 1962/63.

Освен че бележи средно по 39,3 точки на мач, Дончич записва по 7,9 асистенции и 7,8 борби. С тези показатели и с първото място на Лейкърс словенецът вече е сред претендентите за наградата за най-полезен играч (MVP) на сезона.

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