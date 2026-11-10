Забравен от НБА, помнен в рекордите

Били Рей Бейтс е една от най-поляризиращите фигури в историята на НБА, въпреки това той прекарва едва три години в лигата. И до днес гардът е най-резултатната резерва в историята на плейофите – средно по 26,7 точки на мач. В началото на 80-те американецът блести с екипа на Портланд, а треньорът му Джак Рамзи го смята за най-талантливия баскетболист, когото е виждал.

Въпреки атрактивните изпълнения на Били Бейтс, той до такава степен е забравен от аудиторията, че миналата година Шакил О'Нийл и Чарлз Баркли погрешно съобщиха в ефир, че Бейтс е починал. Днес той е на 70, живее сам в Калифорния.

В плейофите през 1981 г. Бейтс бележи средно по 28,7 точки на мач за Портланд. След последната сирена обаче вечерите му често завършват в някой бар. „Не умееше да отказва на почитателите си. Когато прекалеше с пиенето, ставаше агресивен“, спомня си бившия му наставник Рамзи. Треньорът разказва как веднъж Бейтс разбил с юмрук вратата на бар, след като отказали да му сервират. По думите на Рамзи по-късно гардът посегнал и към наркотиците.

Между два курса на лечение Бейтс играе за кратко във Вашингтон, а последните си мачове в НБА изиграва с екипа на Лос Анджелис Лейкърс редом с Меджик Джонсън и Карим Абдул-Джабар.

След престой в Швейцария заминава за Филипините, където в четири отделни сезона завършва със средно над 46 точки на мач.„Беше фантастичен играч. Ако нямаше проблеми с алкохола, щеше да направи голяма кариера в НБА“, казва Хуго Харевейн, негов приятел и бивш треньор. „Беше много добър приятел, но съчувствах на онези, които трябваше да го тренират“, допълни той.

Гошо Методиев

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Снимки: Gettyimages