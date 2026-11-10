Голдън Стейт разгроми с 51 точки разлика осакатения Ню Орлиънс

Голдън Стейт Уориърс удължи победната си серия в НБА на осем мача, след като разгроми осакатения от кадрови проблеми състав на Ню Орлиънс Пеликанс със 138:87 в Сан Франциско. Домакините предрешиха изхода на срещата още преди почивката и не оставиха никакво съмнение в превъзходството си.

Стеф Къри отново бе на висота, реализирайки 25 точки за малко повече от двадесет минути на паркета. Гардът завърши с 6 успешни от 10 опита от игра, включително четири точни изстрела от зоната за три точки. С това си представяне Къри събра 26 803 точки в кариерата си и изпревари Демар Дерозан (26 800) за 16-ото място във вечната ранглиста на най-добрите реализатори в историята на асоциацията.

STEPH DROPS 25 PTS IN 21 MINUTES. 8 STRAIGHT WINS FOR THE WARRIORS. THEIR LONGEST WIN STREAK SINCE 2021-22. https://t.co/NCsv9bSPiQ — NBA (@NBA) November 10, 2026

Брандин Подзиемски също отбеляза 25 точки за успеха, докато Яксел Лендеборг се отличи с 23 точки, 7 борби и 4 асистенции. Ди'Антъни Мелтън добави 16 точки с четири тройки, а Чарлз Баси записа „дабъл-дабъл“ от пейката с 12 точки и 10 овладени топки. За втори път през настоящия сезон трима играчи на Уориърс преминават границата от 20 точки в един мач. Отборът завърши с впечатляващите 37 асистенции, като записва 30 или повече завършващи подавания за трети пореден път и пети в последните шест срещи, запазвайки перфектен баланс от шест победи при такъв показател.

Brandin Podziemski finds wide-open Yaxel Lendeborg for the SLAM 🔥 Yaxel has 5 points midway through the 1st quarter. https://t.co/Lq9I9SGqpI — ClutchPoints (@ClutchPoints) November 10, 2026

За Пеликанс това бе трето последователно поражение след предходна поредица от четири победи. Гостите дадоха почивка на Зайън Уилямсън след тежкото гостуване на Лос Анджелис Клипърс ден по-рано, а Трей Мърфи III също пропусна двубоя заради болки в коленете. Ню Орлиънс започна катастрофално, вкарвайки едва 7 от 23 стрелби в откриващата четвърт и пропускайки 10 от 12 опита от далечна дистанция. Голдън Стейт дръпна с 35:20 след първите 12 минути, а на полувремето преднината им вече бе 72:43. Дерик Куин бе най-резултатен за Пеликанс с 16 точки като резерва, а Дежонте Мъри завърши с 12.

Срещата предложи и няколко любопитни акцента. Контузеният лидер Джими Бътлър се появи край страничната линия, облечен като член на треньорския щаб, държейки тактическа дъска с шеговитото указание: „Подавайте на Стеф“. След финалната сирена Лендеборг и гардът на гостите Джордан Пул, които са бивши кадри на университета в Мичиган, размениха екипите си.

"Coach" Jimmy Butler III 🤣 ✅ Outfit ✅ Clipboard ✅ Drawing up a "play" for Steph https://t.co/vaoCeKgJwR — NBA (@NBA) November 10, 2026

В лагера на победителите обаче имаше и неприятни новини. Старши треньорът Стив Кър обяви, че гардът Брендън Уилямс е с травма в лявото бедро и ще премине ядрено-магнитен резонанс. Уил Ричард пък е с разкъсана връзка на палеца на лявата ръка и през следващите дни ще прецени дали да се подложи на операция, или да продължи да играе с шина.

В следващите си мачове в сряда вечер Ню Орлиънс приема тима на Бруклин, докато Голдън Стейт ще гостува на Хюстън.

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