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Купър Флаг с рекордни 43 точки при драматичен обрат на Далас срещу Индиана

  • 10 ное 2026 | 10:31
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Купър Флаг с рекордни 43 точки при драматичен обрат на Далас срещу Индиана

Далас Маверикс постигна вълнуваща победа със 125:122 над Индиана Пейсърс у дома, след като навакса изоставане в резултата благодарение на великолепни изяви на своите лидери.

Новобранецът Купър Флаг записа впечатляващ мач с рекордните си за сезона 43 точки и 10 борби. Звездата Кайри Ървинг добави 35 точки, изравнявайки най-доброто си постижение за кампанията. Гардът реализира седем тройки и изигра рекордните за сезона 38 минути, записвайки успешен пълен цикъл от мачове в два поредни дни за първи път, откакто се завърна на паркета след 19-месечно отсъствие заради скъсани кръстни връзки.

Двамата бяха в основата на обрата в заключителната четвърт, като отбелязаха заедно 26 от общо 35-те точки за тексасци в тази част, включително първите 13 за отбора. Далас спечели последния период с 35:29.

Заключителните секунди на срещата предложиха сериозно напрежение. Пи Джей Уошингтън-младши пропусна два наказателни удара четири секунди преди сирената при аванс от три точки за домакините. Оби Топин овладя борбата за Индиана, но при последната атака на гостите Кейлъб Мартин успя да пресече пас на Андрю Нембхард близо до страничната линия. Старши треньорът на Пейсърс Рик Карлайл бурно протестира пред съдиите на центъра на терена с претенции за неотсъдено нарушение.

С този успех Далас (7-4) завърши с пълна серия от три поредни победи домакинските си срещи и за първи път от 1 март 2025 година има три победи над границата от 50 процента успеваемост. Флаг записа четвърти пореден и общо пети „дабъл-дабъл“ през сезона.

За гостите от Индиана (3-8) най-резултатен беше Паскал Сиакам с 29 точки, като 26 от тях бяха реализирани преди почивката. Камерунецът изигра страхотно първо полувреме със стрелба 8 от 9 от игра и помогна на тима си да се оттегли на полувремето с преднина от 66:56, но след паузата успя да добави само три точки. Арън Несмит се отличи с 18 точки, включително две тройки в последната минута на мача.

В следващите си двубои Индиана приема състава на Вашингтон в сряда, докато Далас гостува на Минесота в четвъртък.

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