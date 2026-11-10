Пламен Николов: Стоичков се застъпи за мен в Левски

Бившият капитан на Левски Пламен Николов разкри как Христо Стоичков се е застъпил за него и то пред ръководните фактори на „Герена“. Сърцатият защитник гостува в подкаста „Код Спорт“, където в едно от редките си интервюта, той говори откровено за славната си кариера.

Футболист номер 1 на България за 1984 години се върна към паметните моменти с екипа на „сините“ и за първи път разказа нечувани досега истории с емблематични фигури като Наско Сираков, Борислав Михайлов, Божидар Искрено, Емил Велев и Николай Илиев.

А как Иван Славков-Батето е уредил казармата на Пламен Николов, защо се е провалил трансферът му в португалския гранд Порто, защо са го накарали да върне най-голямата премия, спечелена в националния отбор и още любопитни истории – гледайте в целия епизод.

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