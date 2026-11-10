Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски

Пламен Николов: Стоичков се застъпи за мен в Левски

  • 10 ное 2026 | 09:30
  • 3154
  • 2
Пламен Николов: Стоичков се застъпи за мен в Левски

Бившият капитан на Левски Пламен Николов разкри как Христо Стоичков се е застъпил за него и то пред ръководните фактори на „Герена“. Сърцатият защитник гостува в подкаста „Код Спорт“, където в едно от редките си интервюта, той говори откровено за славната си кариера.

Футболист номер 1 на България за 1984 години се върна към паметните моменти с екипа на „сините“ и за първи път разказа нечувани досега истории с емблематични фигури като Наско Сираков, Борислав Михайлов, Божидар Искрено, Емил Велев и Николай Илиев.

А как Иван Славков-Батето е уредил казармата на Пламен Николов, защо се е провалил трансферът му в португалския гранд Порто, защо са го накарали да върне най-голямата премия, спечелена в националния отбор и още любопитни истории – гледайте в целия епизод.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

ЦСКА 1948 обърна Етър в мач с три червени картона при U16

ЦСКА 1948 обърна Етър в мач с три червени картона при U16

  • 10 ное 2026 | 10:26
  • 176
  • 0
Септември реши всичко преди почивката и победи Арда при U16

Септември реши всичко преди почивката и победи Арда при U16

  • 10 ное 2026 | 10:08
  • 276
  • 0
Черноморец разгроми Пирин с шест гола при U16

Черноморец разгроми Пирин с шест гола при U16

  • 10 ное 2026 | 09:44
  • 346
  • 0
Черно море надви Славия при U16

Черно море надви Славия при U16

  • 10 ное 2026 | 09:35
  • 352
  • 0
Много отсъстващи за мача с Левски в лагера на ФК Банско

Много отсъстващи за мача с Левски в лагера на ФК Банско

  • 10 ное 2026 | 09:23
  • 480
  • 0
Мартин Хинев с хеттрик при разгром на Дунав U16 в Пловдив

Мартин Хинев с хеттрик при разгром на Дунав U16 в Пловдив

  • 10 ное 2026 | 09:20
  • 344
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Балкан гони втора победа в ЕвроКъп, този път срещу звездния ПАОК

Балкан гони втора победа в ЕвроКъп, този път срещу звездния ПАОК

  • 10 ное 2026 | 07:22
  • 3964
  • 4
Защитник на Левски получи предупредителен сигнал

Защитник на Левски получи предупредителен сигнал

  • 10 ное 2026 | 09:01
  • 7357
  • 1
Следващият съперник на Левски в Лига Европа отново ще търпи тежки удари от финансовите регулатори

Следващият съперник на Левски в Лига Европа отново ще търпи тежки удари от финансовите регулатори

  • 10 ное 2026 | 04:29
  • 15335
  • 8
Почетино е готов да поеме Манчестър Юнайтед, клубът ще трябва отново да плати милиони

Почетино е готов да поеме Манчестър Юнайтед, клубът ще трябва отново да плати милиони

  • 10 ное 2026 | 09:32
  • 4457
  • 4
Черноморец повтори чудото на Ливърпул от Истанбул, меле и 3 червени картона допълниха екшъна в Бургас

Черноморец повтори чудото на Ливърпул от Истанбул, меле и 3 червени картона допълниха екшъна в Бургас

  • 9 ное 2026 | 16:26
  • 44652
  • 55