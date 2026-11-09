Возиня триумфира с титлата на Чили

Превърналият се в сензация по време на Мондиал 2026 вратар Возиня спечели първия си трофей с екипа на Коло Коло, след като отборът триумфира с титлата на Чили.

“Белите”, в чиито състав личи и името на 39-годишния ветеран Артуро Видал, триумфира със своята 35-а титла на страната, след успех с 2:1 при гостуването си на Нублензе. Така три кръга преди края на първенството Коло Коло е недостижим на върха в класирането със своите 61 точки или с десет повече от втория Универсидад де Чили. Новият шампион има 19 победи, четири равенства и четири загуби в досегашните си 27 шампионатни мача през кампанията.

40-годишният Возиня се присъедини към чилийския гранд като свободен агент в началото на август, след като направи фурор с екипа на Кабо Верде по време на Световното първенство. До момента стражът има общо шест двубоя за Коло Коло, в които е допуснал четири гола и е запазил две сухи мрежи.

🇨🇻 Vozinha has won the league with Colo-Colo alongside Arturo Vidal. His crucial 97th-minute save helped secure a dramatic 2-1 win over Ñublense, with a stoppage-time winner clinching the club’s 35th league title. https://t.co/5Aib16LU12 — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) November 9, 2026

“Искам да благодаря на всичките ми съотборници, треньорския щаб, клубното ръководство и целия персонал, които ме приветстваха толкова топло още от първия ден. Дойдох тук с тази цел - да спечелим тази титла. Слава богу, успяхме да спечелим тази чудесна титла. Посвещавам я на цялото ми семейство, на всички в Кабо Верде, на съотборниците ми и на феновете на Коло Коло”, заяви щастливият Возиня.

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Снимки: Imago