Проклятие за Рафиня: три пътувания с Бразилия през 2026 г. – три контузии

Травма на всеки три месеца – на 26 март, 20 юни и 29 септември. Две от тези неприятни ситуации се случиха в напълно протоколни приятелски срещи, а другата – по време на Световното първенство. Сега капитанът на Барселона Рафиня потегля на своето четвърто и последно пътуване с националния отбор за годината, насочвайки се към Сингапур, на цели 11 000 километра разстояние от клубната си база.

Понятието „вирусът на ФИФА“ често провокира преувеличена паника, но в случая с Рафиня тревогите са напълно обосновани поради безпощадната статистика. През 2026 година бразилецът се контузи при всяка една от трите международни паузи. На 26 март мускулен проблем в контрола срещу Франция в Бостън го извади от ключовите четвъртфинали в Шампионската лига срещу Атлетико Мадрид. На Мондиала ново мускулно разтежение във Филаделфия по време на втория мач от груповата фаза срещу Хаити сложи преждевременен край на турнира за него. При първото прекъсване на новия клубен сезон нападателят се контузи на 29 септември в Сидни в пореден спаринг без особен залог срещу Австралия, след като едва четири дни по-рано бе играл срещу същия опонент.

Сегашното пътуване на Бразилската футболна конфедерация (КБФ) отново изглежда крайно недалновидно от клубна гледна точка. „Селесао“ ще изиграе два комерсиални мача в Сингапур срещу Япония и местния тим на Сингапур (под номер 149 в световната ранглиста на ФИФА) съответно на 14 и 17 ноември. Ако вземе участие и в двете срещи, Рафиня, който има забележителните 19 гола и 3 асистенции от началото на кампанията, ще пристигне на практика без време за подготовка преди мача срещу Виляреал на 22 ноември от 14:00 часа местно време.

Притесненията в лагера на каталунците се подхранват както от негативните прецеденти, така и от огромната тежест на бразилеца в състава. Самият футболист опита да внесе успокоение по време на официалното удължаване на контракта си до 2030 година: „Ако наистина съм важен, Анчелоти ще знае как да ме съхрани. Феновете трябва да знаят, че се пазя и полагам грижи за себе си.“

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