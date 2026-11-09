Трибуна се срути по време на дерби в Норвегия

Двубоят от норвежкия футболен елит между отборите на Тромсьо и Бодьо/Глимт в неделя бе белязан от тежък инцидент. Част от сектора за гостуващи привърженици се срути, което доведе до временно прекратяване на срещата и прати един човек в болница.

Инцидентът се разигра в северния норвежки град Тромсьо малко преди края на първото полувреме. От местната полиция съобщиха в официално изявление, че част от конструкцията на трибуната е поддала, в резултат на което няколко запалянковци са паднали. Четирима души са били засегнати от срутването, като един от тях е транспортиран по спешност в лечебно заведение. Пред обществената телевизия НРК близките на пострадалия младеж разкриха, че той е със счупени ребра.

След около 30-минутна пауза и съгласуване между полицията, Норвежката футболна федерация (НФФ) и двата клуба, бе взето решение двубоят да бъде доигран. Срещата завърши с победа за Бодьо/Глимт с резултат 2:0.

Резерва за тима на Тромсьо остана нападателят Николай Христов, който е с български родители, но е роден в Норвегия.

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