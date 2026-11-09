Мак Алистър: Феновете нямат повод за притеснение

Халфът на Ливърпул Алексис Мак Алистър обяви, че ще продължи да дава абсолютно всичко от себе си до последния си ден в клуба, като същевременно призова ръководството на мърсисайдци да размисли относно бъдещето му на „Анфийлд“.

Аржентинският национал е неизменен титуляр след трансфера си от Брайтън енд Хоув Албиън през юни 2023 година. Настоящият му контракт е валиден до 2028 година, но дългосрочното му бъдеще в състава остава несигурно. По-рано през годината Ливърпул възнагради с нови договори партньорите му в полузащитата Райън Гравенберх и Доминик Собослай, но клубът до момента не е предложил ново споразумение на аржентинеца.

Неяснотата около контракта обаче не влияе на изявите на южноамериканеца. 27-годишният халф даде тон за успеха на своя тим с 3:1 при гостуването на Кристъл Палас на стадион „Селхърст Парк“. Благодарение на победата Ливърпул се изкачи до четвъртата позиция във временното класиране на Висшата лига, на четири точки зад втория Брайтън.

След края на срещата Мак Алистър сподели пред испанското издание „АС“ задоволството си от отбелязания гол:

„Обичам да бележа голове и да се озовавам в наказателното поле. За щастие, треньорският щаб на Андони Ираола разбира това и изисква от мен да атакувам тези свободни пространства. Изключително съм доволен, защото това попадение отвори мача, който беше доста труден, а най-важното е, че взехме трите точки.“

Още през септември полузащитникът не скри огорчението си от липсата на оферта за удължаване на контракта, но остава категоричен, че това няма да понижи нивото му на терена.

„Не гледам на нещата по този начин. Винаги съм се борил докрай и съм излизал за всеки мач с настройката да дам максимума. Може би в момента това изпъква повече заради головете и състоянието на отбора, но аз оставам същият човек и футболист. Чувствам се отлично, играя силно и се надявам да продължа в същия дух“, коментира той.

Твърди се, че интерес към Мак Алистър проявяват Манчестър Сити и Атлетико Мадрид, което кара Ливърпул да обмисля предложение за нов договор.

„Има време, привържениците не бива да се тревожат. Всичко зависи от представянето ми през следващите години. Ще дам 100 процента от себе си и се надявам шефовете да променят мнението си“, допълни аржентинецът.

Равносметката му за периода при „червените“ остава изцяло позитивна:

„Прекарах страхотни години в Ливърпул. Помня сезона, в който станахме шампиони във Висшата лига – беше невероятно. Първата ми година под ръководството на Юрген Клоп също беше запомняща се, макар че тогава играех на непривична за мен позиция. Като изключим миналия сезон, това бяха изключително силни години.“

Халфът ясно демонстрира желанието си да остане част от състава на Андони Ираола, а окончателното решение е в ръцете на клубното ръководство.

Alexis Mac Allister has already matched his goal tally from last season, scoring five times for Liverpool this campaign! 🔥 https://t.co/7Nde1GGoGl — The Kop TV (@TheKopTV1) November 8, 2026

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Снимки: Imago