Ходар по стъпките на Алкарас: От Next Gen до Финалите на АТР само за година

Испанският тенис талант Рафаел Ходар изпраща феноменален сезон 2026, след като за броени месеци си проправи път до самия връх на мъжкия тенис. В първата си пълна година в професионалния тур 20-годишният мадридчанин завоюва своята дебютна титла, блесна в най-големите надпревари и заслужено намери място в челната десетка на световната ранглиста.
Само дванадесет месеца след като участва в турнира на младите таланти до 20 години – Next Gen, Ходар си осигури участие на заключителния за годината турнир на АТР в Торино редом с най-ярките фигури в мъжкия тенис.
В зала „Иналпи Арена“ Ходар ще бъде най-младият сред финалистите, където ще премери сили със състезатели от ранга на Александър Зверев, Карлос Алкарас, Бен Шелтън, Даниил Медведев, Флавио Коболи, Артюр Фис и Франсис Тиафо. За испанеца надпреварата в Италия представлява перфектна възможност да затвърди репутацията си на състезател, който се развива с много по-бързи темпове от своите връстници.
От създаването на младежкия турнир през 2017 година едва петима тенисисти са постигали подобен светкавичен прогрес. Скокът на Ходар от 165-а до 10-а позиция в ранглистата в рамките на един сезон го нарежда до изключително елитна компания. Подобно постижение има и Яник Синер, който се класира за младежките финали през 2020 г. (отменени заради пандемията), преди да дебютира при мъжете в Торино през 2021 г.
Най-близката аналогия за Ходар е сънародникът му Карлос Алкарас, който спечели титлата на Next Gen през 2021 г., а на следващата година си осигури квота за Торино като водач в световната ранглиста, макар тогава контузия да му попречи да играе. Зверев и Циципас от своя страна дори триумфираха с трофея в заключителния турнир година след младежкия си дебют. Преди Ходар последният подобен подвиг бе дело на датчанина Холгер Руне през сезон 2022/2023.
Ходар пристига в Торино с изключително солидни показатели на най-високото ниво – 7 победи и 4 загуби в турнирите от Големия шлем и впечатляващ актив от 20 успеха и 7 поражения в надпреварите от сериите Мастърс 1000 на АТР. С два записани успеха срещу състезатели от топ 10, младият испанец показва, че има класата да бъде фактор на най-голямата сцена.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google