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Карлос Алкарас: Последните две седмици са най-добрите ми след завръщането

  • 9 ное 2026 | 09:34
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Карлос Алкарас: Последните две седмици са най-добрите ми след завръщането

Карлос Алкарас демонстрира изключителен тенис по време на турнира от сериите "Мастърс 1000“"в Париж, спечелвайки деветата си титла от тази категория и общо пети трофей за 2026 година. В неделния финал третият в световната ранглиста на АТР испанец надделя над американеца Бен Шелтън в два сета, удължавайки победната си серия на десет поредни мача.

Карлос Алкарас триумфира с титлата от турнира в Париж
Карлос Алкарас триумфира с титлата от турнира в Париж

След като по-рано през годината пропусна четири месеца заради травма в китката и се завърна на корта на US Open, 23-годишният Алкарас навлезе във великолепна форма, печелейки последователно надпреварите от сериите АТР 500 в Токио и Виена, преди да триумфира и във френската столица.

„По отношение на чистия тенис това вероятно бе най-силната ми седмица, заяви Алкарас при равносметката си за втората половина от сезона. - Бих я сравнил с Виена, където също се чувствах отлично на корта. В Париж обаче направих сериозна крачка напред в психологически план. Преминах през много трудни моменти по време на мачовете и се изправих пред сериозни вътрешни изпитания.“

„Борех се със себе си, опитвах се да запазя позитивна нагласа, да остана психически устойчив и да не допускам негативните мисли да повлияят на играта ми. Изключително съм щастлив, че успях да контролирам емоциите си във всеки един момент и във всеки отделен мач. Последните две седмици определено са най-доброто ми представяне след завръщането ми“, допълни шампионът.

Пътят на Алкарас към трофея в зала „Берси“ не бе никак лек. В драматичен четвъртфинал испанецът отрази два мачбола срещу Тейлър Фриц и сътвори едно от отиграванията на годината, преди да се справи с друг представител на САЩ – Бен Шелтън, за да спечели първата си титла от парижкия „Мастърс“. Така Алкарас вече води с 4-1 в директните сблъсъци срещу левичаря, като и двамата насочват вниманието си към Финалите на АТР в Торино.

„Мачовете в Париж бяха много оспорвани. Чувствам се все по-комфортно и продължавам да се адаптирам към тази настилка. Отивам в Торино с намерението да следвам същата линия – да надграждам и да развивам играта си. Дали съм фаворит или не, не зависи от мен и не искам да мисля за това. Целта ми е просто да се наслаждавам на играта и да покажа добър тенис“, завърши Алкарас.

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