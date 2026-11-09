Отстъпление на Григор Димитров в световната ранглиста

Григор Димитров продължава отстъплението си в световната ранглиста. Най-добрият български тенисист, за когото сезон 2026 вече приключи, загуби една позиция и с актив от 422 точки е под №135 в обновената днес класация.

Втората ракета на България Пьотр Нестеров се изкачи с четири места до №282 със 194 пункта на сметката му.

Димитър Кузманов отстъпи с три позиции до №366 със 139 точки, а Иван Иванов напредна с шест места, доближавайки се на две от рекордното си класиране до момента. Юношеският шампион на Уимбълдън и Откритото първенство на САЩ през 2025 г. е 459-и с актив от 100 точки. Най-голям прогрес от родните тенисисти през тази седмица отбелязва Адриан Андреев, който прескочи 47 места и вече е №584 с 65 точки.

В челото на класацията има само една промяна и това е завръщането на Тейлър Фриц в Топ 10. Лидер е Александър Зверев с 9550 точки, следван от Яник Синер с 9450, Карлос Алкарас със 7100 точки и други.

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