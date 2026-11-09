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Пресиян Коев представи свой тренировъчен модел на 34-тата Европейска треньорска конференция по тенис

  • 9 ное 2026 | 09:06
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Пресиян Коев представи свой тренировъчен модел на 34-тата Европейска треньорска конференция по тенис

Българският тенис специалист Пресиян Коев представи свой практически модел за подготовка на млади състезатели на 34-тата Европейска треньорска конференция по тенис в Анталия. Той участва във форума по покана на Световната тенис федерация (World Tennis) и Европейската тенис асоциация (Tennis Europe).

Конференцията, чието начало е поставено през 1975 г., събра близо 200 треньори и експерти от цяла Европа, както и гости от Канада, Мексико и други държави. Сред лекторите бяха представители на водещи тенис федерации от Великобритания, Франция, Италия, Германия, Нидерландия, Португалия, Полша и Швейцария, както и университетски преподаватели и специалисти в областта на спортната наука.

В програмата се включиха и международно признати имена като Микеланджело Дел’Едера – директор на обучителната система на Италианската федерация по тенис и падел и една от ключовите фигури в Sistema Italia, Джем Тъназ – вицепрезидент на Tennis Europe, и Мигел Креспо – ръководител на направление „Участие и обучение“ в World Tennis.

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Пресиян Коев в Sportal Open: Мачът Димитров - Джокович ще е уникален

Коев представи лекция на тема „Подготовка за важни турнири: практически план за последната седмица при състезатели до 12 години“, в която запозна участниците със своя тренировъчен модел „3 × 3“.

Методиката предвижда провеждането на три пълни тренировъчни мача в три сета през седмицата преди приоритетен турнир. Те са съчетани с целенасочена работа върху силните страни на състезателя и подходящо възстановяване. Основната цел е младите тенисисти да бъдат по-добре подготвени за физическите, тактическите и психологическите предизвикателства на състезателните мачове и да изградят увереност в решаващите моменти.

Българинът Пресиян Коев участва в престижна конференция за треньори по тенис в Лондон
Българинът Пресиян Коев участва в престижна конференция за треньори по тенис в Лондон

„Най-важните точки се печелят първо на тренировъчния корт“, беше заключителното послание на българския специалист.

Форумът в Турция е част от поредица от седем регионални треньорски конференции през 2026 г., които се провеждат в Панама, Кения, Хонконг, Египет, Перу, Турция и Казахстан. Инициативата има за цел да насърчи обмена на знания и добри практики между тенис специалисти от различни части на света.

В неделя, 8 ноември, Коев взе участие и в специализираното обучение на европейските експерти по подготовка и развитие на тенис треньори (Coach Developers), организирано от World Tennis. Програмата е насочена към усъвършенстване на методите за обучение и продължаващото професионално развитие на треньорските кадри в Европа.

Сред присъстващите на конференцията бяха и българските треньори Димитър Христов, Мария Танева и Виктория Очева.

Пресиян Коев е международно лицензиран обучител на треньори (World Tennis Tutor), бивш спортен директор на Българската федерация по тенис и настоящ спортно-технически директор на ТК „Барокко Спорт“. Той е преподавател по тенис в УНСС и докторант в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Участието му в конференцията има и символично значение. През 2016 г. Магдалена Малеева беше сред лекторите на европейския форум в Антверпен, където Коев присъстваше като представител на Българската федерация по тенис. Десет години по-късно той се завърна на същата престижна сцена, но този път като лектор, представящ собствен практически модел за подготовка на млади тенисисти.

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