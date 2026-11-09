Магда Линете триумфира в Ченай

Полякинята Магда Линете триумфира на турнира по тенис на твърда настилка от сериите WТА 250 в Ченай (Индия). Това е четвърта титла за нея в професионалния Тур при жените и първа от 2024 година.

На финала 34-годишната състезателка, поставена под номер 3, спечели срещу водачката в схемата Джанис Тиен (Индонезия) с 5:7, 6:1, 6:4 за два часа и 52 минути.

В двубоя, отложен с един ден заради лошо време, Линете успя да сътвори обрат срещу 24-годишната индонезийка. След оспорван първи сет, в който Тиен спечели три поредни гейма от 4:5 до 7:5, полякинята пое контрола върху срещата. Във втората част тя направи две серии от по три гейма, а в решаващия трети сет поведе с 3:1, допусна изравняване до 3:3, но взе три от следващите четири гейма и затвори срещата с 6:4.

Champion in Chennai! 🏆 Magda Linette comes from a set down to defeat Tjen 5-7, 6-1, 6-4 and take the title! #ChennaiOpen https://t.co/SQR1gC5tdO — wta (@WTA) November 9, 2026

Така Магда Линете, която е двукратна финалистка в надпреварата и за последно през 2022 година, най-после успя да извърви целия път до трофея в Ченай. Предишната титла от Тура на WТА за полякинята дойде през юли 2024 година на клей в Прага.

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