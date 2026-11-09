Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис

Магда Линете триумфира в Ченай

  • 9 ное 2026 | 11:49
  • 433
  • 0
Магда Линете триумфира в Ченай

Полякинята Магда Линете триумфира на турнира по тенис на твърда настилка от сериите WТА 250 в Ченай (Индия). Това е четвърта титла за нея в професионалния Тур при жените и първа от 2024 година.

На финала 34-годишната състезателка, поставена под номер 3, спечели срещу водачката в схемата Джанис Тиен (Индонезия) с 5:7, 6:1, 6:4 за два часа и 52 минути.

В двубоя, отложен с един ден заради лошо време, Линете успя да сътвори обрат срещу 24-годишната индонезийка. След оспорван първи сет, в който Тиен спечели три поредни гейма от 4:5 до 7:5, полякинята пое контрола върху срещата. Във втората част тя направи две серии от по три гейма, а в решаващия трети сет поведе с 3:1, допусна изравняване до 3:3, но взе три от следващите четири гейма и затвори срещата с 6:4.

Така Магда Линете, която е двукратна финалистка в надпреварата и за последно през 2022 година, най-после успя да извърви целия път до трофея в Ченай. Предишната титла от Тура на WТА за полякинята дойде през юли 2024 година на клей в Прага.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Тенис

Карлос Алкарас: Последните две седмици са най-добрите ми след завръщането

Карлос Алкарас: Последните две седмици са най-добрите ми след завръщането

  • 9 ное 2026 | 09:34
  • 1591
  • 0
Отстъпление на Григор Димитров в световната ранглиста

Отстъпление на Григор Димитров в световната ранглиста

  • 9 ное 2026 | 09:12
  • 3443
  • 2
Пресиян Коев представи свой тренировъчен модел на 34-тата Европейска треньорска конференция по тенис

Пресиян Коев представи свой тренировъчен модел на 34-тата Европейска треньорска конференция по тенис

  • 9 ное 2026 | 09:06
  • 650
  • 0
Линда Носкова започна с убедителна победа на Финалите на WTA

Линда Носкова започна с убедителна победа на Финалите на WTA

  • 9 ное 2026 | 05:56
  • 1502
  • 0
Коко Гоф направи обрат срещу Джесика Пегула

Коко Гоф направи обрат срещу Джесика Пегула

  • 9 ное 2026 | 05:33
  • 1385
  • 0
Александър Василев и Адриан Андреев стартираха с победи в квалификациите на турнир от сериите "Чалънджър" в Гърция

Александър Василев и Адриан Андреев стартираха с победи в квалификациите на турнир от сериите "Чалънджър" в Гърция

  • 9 ное 2026 | 01:14
  • 1036
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Стойчо Младенов се оказа пророк - позна на 100% как ЦСКА ще победи Левски (видео)

Стойчо Младенов се оказа пророк - позна на 100% как ЦСКА ще победи Левски (видео)

  • 9 ное 2026 | 12:42
  • 4865
  • 23
Левски върви по шампионския си график, ЦСКА е на друга вълна - къде бяха "сини" и "червени" преди година?

Левски върви по шампионския си график, ЦСКА е на друга вълна - къде бяха "сини" и "червени" преди година?

  • 9 ное 2026 | 13:06
  • 1293
  • 4
ЦСКА в клуба на непобедените в Европа с още 23 отбора

ЦСКА в клуба на непобедените в Европа с още 23 отбора

  • 9 ное 2026 | 10:32
  • 7930
  • 47
Груич: Рано е за нов договор, целта пред Левски е да стане редовен участник в ШЛ

Груич: Рано е за нов договор, целта пред Левски е да стане редовен участник в ШЛ

  • 9 ное 2026 | 10:53
  • 7106
  • 6
Повикаха крило на Арда в националния отбор

Повикаха крило на Арда в националния отбор

  • 9 ное 2026 | 09:26
  • 7705
  • 5
Има нов фаворит за мениджърския пост в Манчестър Юнайтед, въпреки че Карик твърди, че ще остане

Има нов фаворит за мениджърския пост в Манчестър Юнайтед, въпреки че Карик твърди, че ще остане

  • 9 ное 2026 | 10:45
  • 10003
  • 3