Министрите Енчо Кирязов и Иван Демерджиев наградиха победителите в благотворителен турнир по кикбокс в Пловдив

Министърът на младежта и спорта Енчо Кирязов и министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев наградиха победителите в благотворителен турнир по кикбокс в подкрепа на децата на служители на МВР, загубили живота си по време на служба. Събитието се проведе в спортна зала „Колодрум“ в Пловдив по повод Деня на българската полиция.

Гледайте на живо благотворителния турнир по кикбокс “8 ноември”

В състезанието участваха 62-ма служители на Министерството на вътрешните работи, които се включиха в инициативата за набиране на средства за децата на свои починали колеги.

„За мен е чест да бъда сред вас, защото каузата е наистина благородна. Благодаря ви, че показвате на тези деца, че не са сами и че има кой да мисли за тях. Надявам се това събитие да се превърне в традиция“, заяви министър Кирязов по време на церемонията по награждаването.

Той поздрави участниците и организаторите и отправи пожелание към служителите на МВР за спокойствие и повече време със семействата им.

Благотворителната инициатива обедини ръководството и служителите на МВР, Българската федерация по кикбокс, спортисти, представители на бизнеса и обществеността.

В церемонията по награждаването участва и ректорът на Академията на МВР доц. д-р Илин Савов и боксьорът Кубрат Пулев.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google