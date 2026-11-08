Благой Найденов с експресен нокаут при завръщането му на ринга

Благой Найденов се завърна на ринга с впечатляваща победа. След 11 години пауза от състезателна дейност българинът надделя над Йонут Трендафир в двубой реванш между дваматa, който се проведе на SlyBet Fight Night в Плевен.

Бившият национал на България разклати съперника си още с първото си дясно кроше. Шампионът от младежки олимпийски игри притисна съперника си и пласира мощен ъперкът в челюстта на румънеца. Трендафир падна на земята и не успя да се изправи, за да продължи битката.

Това е първа победа за Найденов при професионалистите. В първата среща помежду им Тренафир надделя с нокаут.

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