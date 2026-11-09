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Шахтьор удържа Динамо (Киев) с човек по-малко и се върна на върха в Украйна

  • 9 ное 2026 | 01:09
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Шахтьор удържа Динамо (Киев) с човек по-малко и се върна на върха в Украйна

Шахтьор (Донецк) и Динамо (Киев) завършиха 0:0 в голямото дерби от 12-тия кръг на украинската Премиер лига. Двубоят се игра на стадион „Арена Лвов“, а домакините завършиха срещата с десет души.

Първото полувреме предложи интересни положения и пред двете врати. В 37-ата минута Назар Волошин пропусна отлична възможност за Динамо, след като не успя да преодолее вратаря Дмитро Ризник. Малко след това Алисон отговори с опасен удар, спасен от Георгий Бушчан. В добавеното време на първата част бразилецът отново беше близо до гол, но топката срещна гредата.

Ключовият момент настъпи в 54-тата минута, когато защитникът на Шахтьор Винисиус Тобиас получи директен червен картон за удар без топка срещу Владислав Дубинчак.

Динамо опита да се възползва от численото си предимство, но футболистите на Арда Туран се защитаваха организирано. Въпреки че играеха с човек по-малко, домакините дори можеха да стигнат до победата в 88-ата минута, когато Бушчан спаси удар на Невертон.

Равенството върна Шахтьор на първото място в класирането с 29 точки, една повече от Полися (Житомир), който обаче има мач по-малко. Динамо (Киев) заема третата позиция с 23 точки и също е с двубой по-малко.

Това беше второто дерби между двата гранда в рамките на по-малко от две седмици. На 27 октомври Шахтьор разгроми Динамо с 3:0 в турнира за Купа на Украйна.

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