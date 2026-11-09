Карик: Сами се побеждаваме, трябваше да спечелим

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Майкъл Карик остана разочарован след равенството с Астън Вила (4:4). Той смята, че отборът му е заслужавал победата, но отново е платил за предотвратими грешки. Наставникът защити Диого Далот и разкри причината за смяната на Хари Магуайър на почивката.

„Сякаш до известна степен сами се побеждаваме с положенията, които подаряваме, и головете, които допускаме в кратки периоди. И без това е достатъчно трудно, а ние правим задачата си много по-сложна, отколкото трябва да бъде“, заяви Карик.

„Всъщност смятам, че играхме доста добре и през по-голямата част от срещата бяхме по-добрият отбор. Честно казано, разочарован съм, че не спечелихме. Мисля, че ние упражнявахме натиск през повечето време. Защитавахме се добре, пресирахме добре. Просто им подаряваме моментите, които определят развоя на мача. Завършихме силно и взехме нещо от срещата, но все пак е разочароващо, че не победихме“, допълни наставникът.

Въпреки проблемите мениджърът вижда основания за оптимизъм.

„В останалата част от играта ни през последните три срещи има добри неща, които ни дават много основания за оптимизъм и с които определено можем да спечелим много мачове. Чувствам, че трябваше да победим днес, въпреки че отново позволихме твърде много на съперника“, каза още англичанинът.

Зашеметяващо 4:4 между Манчестър Юнайтед и Астън Вила

Карик защити Далот след недоволството на привържениците и въпроса дали португалецът трябва временно да остане извън състава.

„Разбирам недоволството и разочарованието на привържениците. Всички сме разочаровани. Гарантирам ви, че футболистите го изпитват не по-малко от всеки друг. Диого дава абсолютно всичко. Игра на различни позиции, игра като ляв бек. На моменти се представяше много добре.

Днес направи дузпа и го знае. Може би можеше да се справи малко по-добре. Добре, допуснал е грешка, това е част от играта. Но на него много му пука и дава всичко от себе си. Харесвам приноса му към отбора, към групата, към цялата атмосфера и културата, която сме изградили. Изборът на състав и кой ще играе в следващия мач е съвсем отделно решение“, отсече треньорът.

За работата по време на паузата за националните отбори наставникът каза: „Напълно съм наясно накъде трябва да вървим и как да стигнем дотам.“

Карик обясни и смяната на Магуайър: „Получи много силен спазъм в гърба“, като уточни, че проблемът е нов.

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Снимки: Gettyimages